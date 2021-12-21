才剛推出 iOS 15.2 新系統和功能，網上就已經傳出 2022 年 iOS 16 的消息，不過對部分用家來說或是壞消息，特別是使用舊款 iPhone 的用家，因為 iOS 16 或將不再支援 8 款 Apple 舊 iPhone 和 iPad，包括「機皇」iPhone 6s。



iPhone 6s終於不能再升級了嗎？（資料圖片）

iPhone 6s 或將被退役

根據 iPhonesoft 的報導，Apple 內部已專注開發 iOS 16，而且會在 WWDC 2022 公開，而 iPhonesoft 從內部開發人員得知，iOS 16 將支援的機型，發現當中沒有 iPhone 6s﹑iPhone SE（第一代）﹑iPad Pro 12.9吋（第一代）等。

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iOS 16 傳不支援的機款：

iPhone 6s﹑iPhone 6s Plus﹑iPhone SE (第一代)﹑iPad Pro 12.9吋 (第一代)﹑iPad Pro 9.7吋﹑iPad mini 4﹑iPad Air 2, iPad (第五代)



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如 iPhonesoft 的消息可信的話，以上 8 款舊的 iPhone 和 iPad 將在 iOS 16﹑iPadOS 16後，軟件不能再更新，雖然並非不可再使用，但部分 App 有機會因不能更新而無法使用，逐漸被淘汰。如正使用這幾款 iPhone 的用家，或是時候有心理準備就算部機仍非常健康，但也要被迫換新機。

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