平價耳機推薦｜acoustune RS One・Dmagic solo・Fender Track

qdc Dmagic solo・Fender Track・Acoustune RS One 千元耳機之選｜近日歐美潮人吹起放棄藍牙，重新戴有線耳機的風氣。喜歡聽歌的人，跟潮流之餘仲要有好聲音，近年耳機界有幾對價錢1千上下，性價比CP值高、音色、賣相同樣出眾的有線耳機。



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qdc Dmagic solo 價錢不科學的平價神圈

（鍾世傑 攝）

半透明3D打印料有高級耳機的感覺，想不到只是千零蚊貨仔。

（鍾世傑 攝）

qdc是一個深圳成立的耳機品牌，一向製作開數千至一萬元的鑑聽級耳機，新作Dmagic solo使用了同廠的高靈敏度高質全頻動圈單元，採用了「鏡像虛擬增壓聲學專利技術」，以小口徑動圈做出超大能量，低音下下打穿心臟，非常之爽快。

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外殼就使用了貴價CM耳機常用的3D打印技術，３Ｄ切面彩繪面板上有金線裂紋，別人看到你的耳機，一定以為是幾千蚊的貴價機。它更加送1條配置了2.5/3.5/4.4mm可換耳機插的Solo DM可換插頭 2 Pin 純銅鍍銀耳機線，不必再買升級線材已經好夠用。

qdc Dmagic solo適合聽配樂清簡、低音不會太多的歌曲，那就可以用1千元價位，聽到幾千元級數的靚聲。（鍾世傑 攝）

試聲方面，qdc Dmagic solo很易令人一聽愛上、口味夠濃郁、低音力量澎湃但又不失細節。不過要留意它的低音實在是不合理的勁，如果用來的一些非常重低音的heavy rock歌曲，其bass有時會蓋過人聲跟中音。所以qdc Dmagic solo適合聽配樂清簡、低音不會太多的歌曲，那就可以用1千元價位，聽到幾千元級數的靚聲。（$1298 Thinking Group）

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acoustune RS One 高質人聲只賣這價錢

acoustune RS One 有透明藍+黑色兩種選擇。

日本純血品牌acoustune 少有的不玩HS系列金屬腔體耳機，近推出一款性價比超高的舞台用鑑聽耳機 RS One。雖說只是使用塑膠機身，其實它的 Myrinx EL 動圈單元是新機全新開發，使用了醫療用高分子樹脂，耐用、低失真，最重要是令整隻耳機非常輕巧，戴上舞台演出、或者配手機出街機歌都輕鬆方便。（RS One以手機都夠力推得好好聽）

試聽後感，RS One的人聲跟中音都非常出色，低音沒有過度渲染。monitor鑑聽耳機的定義，正是這種最原汁原味重現歌曲原音，重視人聲與樂器的細緻處的手法。不過如果用來的非常重低音的rock歌，可能就會有人嫌它的bass不夠強，事關，大家都食開重口味，但我就好like了。（＄880／Soundwave Audio）

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Fender Track 性能完整外觀最型

美國結他名牌繼續在耳機上印上大大粒F字，Fender Track的面板加入了閃粉，而 Fender 標誌更以壓印方式製作（上一代只是平面印刷），它可以算是Nine One的後繼型號，同樣是1圈1鐵組合：由液態矽膠9.4mm 全頻動圈和高音動鐵單元組成。機身則做得比「上代」更slim，女仔或細耳機用家，終於都能夠將整粒IEM耳機塞入耳窩內了。

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四絞銅鍍銀混編耳機線，賣相老實說不是太靚，用開Fender的玩家可能會覺得不夠型。不過實驗用落表現都不錯，而且勝在柔軟。而且代理商有個bundle「聽講提升套裝」，加$500送多一條配合手機使用的PALOVUE 有話咪機線，還有一條iPhone lightning插頭的Fender Fender AE1i「聽歌神線」，令你聽歌、講電話都更方便。

代理商有個bundle「聽講提升套裝」，加$500送多一條配合手機使用的PALOVUE 有話咪機線，還有一條iPhone lightning插頭的Fender Fender AE1i「聽歌神線」。

試聽後感，覺得Fender Track的分析力比Nine One更好，果然是1圈1鐵組合，動圈帶出強勁低音，動鐵單元令聲音增加立體感，風味跟全頻動圈不一樣。（＄1,880／Soundwave Audio）

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