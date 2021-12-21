傳iPhone 14機能將有大升級　8GB RAM+4800萬像素更支援8K拍片

從iPhone 6S時代到現在的1200萬像素相機，終於要迎來升級了。在天風國際分析師郭明錤在最新的報告中之處，2022年下半年發布的新款iPhone將採用4800萬像素攝像頭，2023年會搭載潛望式長焦鏡頭。



iPhone現在搭載的1200萬像素主攝無法完成8K影片拍攝，面對越來越多用户對於影片拍攝的需要，8K影片記錄能力將成為未來手機影像的標配功能，要讓iPhone具備8K影片拍攝能力，蘋果必須對iPhone相機進行升級。

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另外根據MacRumors的報道，另一家證券公司的研究分析師指出，iPhone 14 Pro將繼續採用三攝像頭系統，主攝升級為4800萬像素，還會搭載8 GB記憶體版本可選擇。

更高的像素無疑可以為照片帶來更高的解析力，用户放大的照片可以查看到更多的細節，同時也為後期處理照片提供了更大的空間。

在像素上，iPhone已經被Android旗艦手機超越，但攝影水平一直相對領先，這主要得益於iPhone優秀的相機算法。4800萬像素和8K影片的加入，對於相機算法會帶來更多的挑戰。

預計iPhone 14 Pro將使用A16 Bionic晶片，根據台積電現在爆料出的3nm工藝的應用時間，A16 Bionic晶片應該還會使用4nm工藝製造，它的性能和功耗或不會有太大突破，它能否處理得來8K攝影，這是非常令人期待的。或者，蘋果就像M1 Pro/M1 Max一樣開始堆料，放上更多神經處理單元等，這也是有可能的。

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