百元／100元 聖誕禮物｜今年要揀一份別具心思、又不會太貴的聖誕禮物實在太多選擇，今次《香港01》編輯們，就全方位選擇10件，由耳機、喇叭、手機電池、相機等，不hea又有心思的數碼電子產品或小型家電禮物，由百多元至數百元不等，一合即合。。



今年新年聖誕選擇一份窩心、實用又有心思的禮物給「他／她」。

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百多元聖誕好物

由百多元的型格即影即棄相機、幾百元的無線肩頸按摩器、至幾百監聽級耳機等，每一份都是近來大熱、或潮流時興玩物，甚至是非常實用的小家電等。就算未必是大家心水，都可以為大家帶來靈感吧。

即睇10件編輯部精選數碼電子產品或小家電 禮物之選👇👇

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1. ITSU頸輕Zone (無線版)



日夜拎手機低頭族，頸梗膊痛已成常事，送她／他最新「ITSU 頸輕Zone (無線版)」就非常合適。擁有12個按摩頭仿人手為用家肩頸膊腰按摩，而且擁有溫熱理療功能，可舒緩肌肉酸痛，按摩更深入。加上內置電池設計，無需有任何連線使用，更加free。

售價：$899（聖誕限定特價）

2. Belkin BOOSTCHARGE磁吸無線移動電源



iPhone 13或12用家使用MagSafe充電的確十分方便，可是Apple官方MagSafe充電池賣成七百多元，感覺性價比不高。Belkin BOOSTCHARGE磁吸無線移動電源與Apple原廠MagSafe充電池設計差不多，而且更有黑色選擇，加上內含優化的磁鐵線圈設計，磁力強勁，牢固吸附，同時可減少磁通量干擾。雖然只有2500mAh電量，但用作低電量時應急充電亦相當合適。

售價：$258

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3. acoustune RS One 八舊水玩鑑聽耳機



日本品牌acoustune 超高性價舞台用鑑聽耳機 RS One。其 Myrinx EL 動圈單元是新機全新開發，使用了醫療用高分子樹脂，耐用、低失真，人聲跟中音都非常出色，低音沒有過度渲染，而且使用智能手機都夠力推得好聽。

售價：$880

4. V-MODA HEXAMOVE LITE DJ級藍牙耳機



美國 DJ 耳機品牌 V-MODA音色唔差，這品牌近日首度推出真無線藍牙耳機，繼續玩標誌式六角型外觀，而且有專用app配合EQ調音，可自定在 31.5hz、125hz、500hz、2,000hz及8,000hz 的聲音表現。

售價：$980

5. Magic-Pro ProMini LEDQ30 多功能充電枱燈



對於一眾果粉而言，同時擁有 iPhone、AirPods、Apple Watch 等多個裝置當屬平常不過，如果可以集中在一處為這些裝置充電，豈不更為方便？Magic-Pro ProMini 旗下最新推出的 LEDQ30 就集合了可調色 LED 燈、時鐘、iPhone 及 AirPods 用的充電板，以及專為 Apple Watch 充電底座而設的空間，多功能又實用，相當適合當成聖誕禮物之選。

售價：$298

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