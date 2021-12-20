iOS 15.2更新增加一大超實用、強大功能　iPhone用家盡快升級

近日，蘋果向iPhone和iPad用户推送了iOS 15.2/iPadOS 15.2正式版更新，帶來了多項新功能。



其中iOS 15.2中更新了一個令人期待的撒手鐧功能---App私隱報告（The App Privacy Report）。iOS設備用户可以獲得關於應用程序如何訪問你數據的訊息，還能讓你知道每個應用的網絡活動和它們所依附的域名。

該功能在默認情況下是關閉的，但如果你的手機已經更新到 iOS 15.2，打開它非常簡單。操作步驟如下：

之後，你可以按照同樣的系列選擇來查看你的報告。你不會立即看到任何數據--你的手機需要時間來收集數據和彙總報告，但你可以在短短幾分鐘內開始看到結果。該報告將讓你知道以下情況：

APP網絡活動：點開應用程序，你會看到哪些域被聯繫過。

最常聯繫的網域。點擊每個域名，你會得到一個列表，顯示哪些應用程序接觸了該域名以及何時接觸的。

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