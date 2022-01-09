BMW新車影院級新技術，31吋8K大屏幕5G串流睇戲｜就在CES2022中BMW寶馬公布了不少新車新技術，除了能夠自由轉換車身圖案顏色的iX Flow新車外，更公布了將會在新車內增設「影院級」特大屏幕娛樂系統，以供後座乘客有如電影院睇戲體驗。



於CES2022中，BMW發表最新iX Flow，可利用E－ink技術為車身隨時變換圖案及顏色。（BMW）

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於美國電子消費者展中（CES2022），BMW寶馬公布了利用E-ink技術、能自由轉換車身圖案顏色的iX Flow新車外，另一注目新技術便是將於新車後座加入「影院級」特大屏幕娛樂技術（電影模式），提升車廂享樂新境界。

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全新特大屏幕娛樂技術，於新車內配備31吋大屏幕於後座，屏幕平時收納於車頂位置，一點按「電影模式」時，大屏幕便會滑動下來，讓後座乘客觀賞電影。其31吋32:9特闊大屏幕，解像度最高可達8K（8000 x 2000），可以隨時轉換觀賞16：9、21：9、32：9格式電影。

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而且內建智能電視系統「Fire TV」，可以利用5G高速流動網絡來欣賞Amazon Prime電影、劇集，而且可以自行安裝如Netflix、Disney+等影音apps，即時串流欣賞影片。而且更可以收聽音樂、欣賞下載不同內容等。配合埋Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System，令車廂內用家享受極致影院級體驗。

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BMW指首台配備該影院級技術的新車便是iX Flow，隨後未來BMW i4電動車亦都會使用。（BMW）

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