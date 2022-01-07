高仿真iPhone 13 pro ／ iPhone 13 開箱｜有220萬訂閱的台灣人氣YouTuber Joeman，最近在中國網購以約2200人民幣（約＄2700港元）購買「高仿版iPhone 13／iPhone 13 pro」，它們是以2018年舊款iPhone XR「魔改」而成，所以是使用正版iOS，開機後在桌面滑滑手機是相當流暢，難分真假！最搞笑假機除了送清水殼和mon貼，還加送2款假apple配件，相當有「驚喜」！



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Joeman也講過，今次開箱是想玩玩，也表示賣方有寫明是「原裝蘋果XR改iPhone 13」改裝機，包裝上一點機身資料、性能說明都沒有，法律上有很多灰色地帶。其吸引處是只需原裝iPhone 13約3分1價錢就可出機，只需約$9000至$9500，當是買部改裝成iPhone 13的XR還可以。

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3方法認清高仿iPhone 13【第1招 睇包裝】

首先來看看包裝盒，如果與正版包裝盒併在一起比較，因為印刷略模糊、頂盒很鬆，很容易就能分真假，但有幾多人真正接觸過iPhone 13真機真盒？

兩款仿真機的包裝盒都很巧妙的走除全部標榜，只有盒旁留有iPhone字樣，13pro包裝盒比原裝細很多，但又是同一問題，你要有一個真盒去比較才會知道那個是假盒。

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3方法認清高仿iPhone 13【第2招 睇機身尺寸】

新款iPhone 13屏幕雖然跟XR同樣為6.1吋，但XR機體本身尺寸比較大，所以你會發現假機的黑邊非常粗！如果想分真假，還可以用最原始方法：度尺寸去分！

iPhone XR 面積：150.9 x 75.7mm

iPhone 13 面積：146.7 x 71.5 mm



Joeman開玩笑說，比較喜歡假iPhone 13 Pro機身上的藍色。

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3方法認清高仿iPhone 13【第3招:CHECK介面 】

雖然仿真機已升級至iOS 15，但只要細心去check，仍可以找到造假的痕跡。最易分是用點力度按下去，XR時apple未取消3D Touch壓力感應。而其他可以分真假的介面細節，可以點擊下面小圖放大睇。

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搞笑！仿真機送的配件仿真度超低

Joeman買機的店家，除送他1張保護貼和1個清水殼，還貼心的加送20W快充火牛以及AirPods！就算是仿真機，比真的XR貴2000新台幣，其實也有賺吧……不過兩件贈品都是假貨，隻AirPods是最劣質的老翻，開機時會有紅／藍色LED燈在閃，玩咩！

高仿iphone 13 加送20W快充火牛

經測試只能8W充電，媽、好流呀！

現在於先達已經可以買到幾乎99%像真的假AirPods 2，但Joeman收到的「贈品」，一把開看看充電盒的質素已經知到「好流」。開機時無法detect，更會發出紅藍LED閃光，非常山寨。

總結：大陸假機仿真機技術一日之里，究竟是好事還是壞事？Joeman明知是仿真去買就沒問題，但如果假貨被混入真貨，一般市民在網上買到假貨真的防不勝防。最重要點是要看價錢，找有信心的商家，如果真的很想用iPhone又不夠錢，不如直接買iPhone XR吧，不要自欺欺人。



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