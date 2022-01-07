禁晚市堂食、限同枱人數、疫苗氣泡，快速搜尋C類／D類食肆方法！｜新冠病毒 Omicron 變種早前殺入香港社區，為了應付可能來襲的第 5 波新冠肺炎疫情，行政長官林鄭月娥日前宣布1月7日起收緊社交距離措施，除了關閉多個場所以及禁止晚市堂食之外，又規定將各食肆的每枱用餐人數調低至之前的一半。



繼強制用《安心出行》、下一個月又要接種疫苗後才能進入食肆堂食，而如今這段時間又大限制了同枱用膳人數，想不到連食飯都波折重重（資料圖片）

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疫苗氣泡食肆運作模式

由 1 月 7 日起，晚上 6 時至翌日早上 4 時 59 分將全面禁止堂食，至於其他可堂食時段，將維持原有的 B 類、C 類和 D 類運作模式，不過在同枱用餐人數上就會有更嚴格的限制👇👇👇

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如何快速查詢 C 類、D 類食肆名單？

新的防疫措施可能會做成諸多不便，尤其是打算在午間出外與朋友／同事聚餐的各位，或者就需要重新考慮餐廳選擇，如果參與人數有4個人或以上的話，就要另行考慮 C 類或 D 類食肆，而要如何快速地得知這類食肆的地址及資料？其實政府都有提供網頁作查詢，簡單幾步即可以查詢到。👇👇👇

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食物環境衞生署「疫苗氣泡」網頁

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除了收緊社交措施，特首林鄭月娥早前亦正式公布會於 2 月 24 日擴大「疫苗氣泡」措施，屆時會規定市民在進入食肆堂食前必須至少已打一針疫苗；在新規例實施之後，全港尚有近二百萬人未曾符合進入食肆堂食的資格，相信未來會有更多人考慮接種疫苗；以下就為大家送上👉👉👉有關事項的多項必知資料，讓大家考慮的時侯更清楚目前政府的疫苗措施。