iPhone SE 3｜傳 Apple 在今年將會推出 iPhone SE 3，而且會比 iPhone 14 系列更早，在第一季就上架，規劃和價錢都已經由多個分析師和外媒曝光。近日，更有新消息指，原來 Apple 正開發兩款 iPhone SE，其中一款有機會用上 iPhone 11 設計。



兩款新 iPhone SE

除了今年第一季有機會推出的 iPhone SE 3，最新由爆料人Ｄylandkt 傳出，Apple 同時開發另一款新 iPhone SE，外形會用上 iPhone XR／iPhone 11 的設計，但螢幕會比較細，以及因晶片短缺，這款 iPhone SE 將會在 2024 年才發布。

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iPhone SE 3

而一直傳今年推出的 iPhone SE 3 應已進入最後階段，最早應在 3 月上架。保留 4.7 吋﹑Touch ID設計，處理器升級為 A15，再配上 3GB RAM，更重要的是現傳售價會下調至接近 $3,000。如果真的支援 5G 上網，這部最平的 5G iPhone 手機應能吸引不少用家入手。

資料來源：macrumors

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