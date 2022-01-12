新冠病毒Omicron變種繼續蔓延，衛生防護中心近追查又一城望月樓群組國泰空少（＃12611）個案，事前曾到藥房購物，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指不排除透過銀紙傳播。原來，以色列一位74歲老婦人早有先見之明，負責為房屋委員會向租戶收取約2.5萬港元租金，疑因擔心鈔票上沾有病毒，但卻用錯方法，竟先將鈔票浸於漂白水中，放入微波爐加熱消毒，結果通通燒焦！



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《Batman The Dark Knight》劇照／設計圖片

（以色列中央銀行圖片）

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學識三招！正確為鈔票消毒

對新冠病毒提高警覺是絕對沒錯的，錯的是處理方法，現時全球先進國家的銀紙，大多數都混入防偽的金屬條，放入微波爐加熱會非常危險。根據香港大學化學系博士K. Kwong（鄺士山）去年受訪時的發言，鈔票的確有機會在24至48小時內沾有細菌，銀紙其實真的可以清洗，方法如下：

另外，接觸過鈔票及紙幣後，不要接觸雙眼或嘴巴，應該算快進行消毒及清潔雙手！

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人類總是重複同一錯誤

好在以色列中央銀行體恤婆婆的錯誤，將燒毀了的鈔票全部換新，婆婆才可以向工作單位交代。但不是每個人都那麼幸運，2020年亦有一位韓國婦人，將180萬韓圜（約1.18萬港元）銀紙放入微波爐消毒，但就無法全數換回新鈔。

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同場加映：AirPods Pro連登仔抱怨降噪能力愈來愈低

Apple AirPods Pro ANC降噪功能再一次被連登手機台用戶投訴！有討論以「AirPods Pro 取消了降噪功能？」為題，抱怨NC開了等於沒開，變得更差、愈改愈廢！反而通透模式就好強，可以偷聽身旁阿婆傾偈（笑）。以下推介Sony、Bose、1More等《香港01》科技玩物記者實際用過、隔音和降噪效果均出色的6款耳機。👉 原文在此：👉AirPods Pro連登仔抱怨降噪能力愈來愈低 6款高CP值降噪耳機推薦