王者榮耀導入社會信用評級，課金竟可加分｜中國內地近年對遊戲及手遊等行業嚴加規管，先後引入了手遊實名制、未成年人限制遊玩時間、收緊角色露出度表現限制等措施；而在官方嚴勵監管之下，各遊戲開發商似乎也開始自發管制選下遊戲內容。如最近騰訊旗下人氣MOBA手機遊戲《王者榮耀》就發布公告，宣布將在遊戲中導入類似社會信用評級系統的「騰訊遊戲信用」。



騰訊遊戲信用系統五大評分

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低分玩家無人權 課金、舉報能加分

據騰訊官方公告指出，為建立玩家對遊戲行為的認知規範、創造安全健康的遊戲環境，《王者榮耀》已添加「騰訊遊戲信用門檻」，將限制低信用分玩家使用部份遊戲功能。信用評分共分為「安全貢獻」、「帳號信息」、「歷史行為」、「日常活躍」及「遊戲資產」五大項目，每個項目分別有提升或減低的條件，如透過舉報他人或參與影片審判可提升安全貢獻分數、進行實名認證能夠提升帳號信息分數等。

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信用分數過低的玩家將被系統處罰，小於100分時玩家更將無法在各種模式與介面下發言，即被處罰的玩家將無法與其他玩家交談。信用過低的玩家也無法進行添加好友、拜師收徒等社交功能，甚至不能創建或加入隊伍，只能透過系統的隨機分配進行組隊。

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值得一提除了在遊戲中積極配合系統要求來提升信用評分外，玩家也能靠購買金幣或外觀等課金道具來提高其「遊戲資產」信用等級；換言之就算玩家在遊戲中不守法規，也可以在一定程度以課金方式來填補被扣減分數，從而正常進行遊戲。

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