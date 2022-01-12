Bitcoin比特幣一夜間崩盤　背後原因竟與這個國家網絡癱瘓有關

近日，比特幣突發斷崖式暴跌，全球眾多機構和投資人被爆倉。據外媒分析，此次暴跌的最大原因，是哈薩克斯坦全國網絡癱瘓導致比特幣全球算力下降12%。



如果不是該國斷網導致全球比特幣暴跌，可能大家都不知道哈薩克斯坦其實是全球第二大比特幣開採國（第一名為美國），哈薩克斯坦全國比特幣礦場算力總和佔在全球比特幣算力的18%。另外，美聯儲釋放加息信號也是此次比特幣暴跌的另一個原因。

哈薩克斯坦斷網導致全球比特幣暴跌：

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什麼是比特幣算力

比特幣中的算力也被稱為哈希率，是比特幣網絡處理能力的度量單位。全球多家挖礦企業在哈薩克斯坦的業務規模突然大幅下降。多個比特幣礦池的挖礦和處理交易的總算力下降12%至16%。

中國已將挖礦列為「淘汰類」產業

據中國國家發展改革委官網消息，《國家發展改革委關於修改的決定》已經過2021年12月27日第20次委務會議審議通過。按照此前徵求意見稿，修訂後的《產業結構調整指導目錄(2019年本)》中，淘汰類「一、落後生產工藝裝備」「(十八)其他」中增加第7項，內容為「虛擬貨幣『挖礦』活動」。

比特幣暴跌對顯示卡會有什麼影響

比特幣暴跌本身不會對顯示卡供給帶來直接的影響，現在顯示卡價格高企以及部分型號缺貨主要還是上游供應鏈的問題。當然，不排除大的礦場集中採購GPU將顯示卡佔據部分貨源，但在大市場面前那只是暫時的，小批量的，影響顯示卡市場的主要原因還是在供應鏈。所以，選顯示卡還是那句話「早買早享受，晚買享折扣」，有了顯示卡才能愉快的玩耍。

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