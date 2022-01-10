NFT備受關注　一文即睇相關平台、作品介紹　同元宇宙有咩關係？

NFT 近來備受投資者關注，不少影音作品以NFT形式發行，並以高價售出，令不少人另眼相看。要投資NFT，可以透過哪些平台進行？哪些作品具升值潛力？MoneySmart為大家逐一介紹。



Opensea為NFT主流交易平台

NFT (Non-fungible Token)，又稱非同質化代幣，是一組不能互換、記在電子帳簿的區塊鏈資料，體現在各式數碼媒介，如圖片、聲音、影像、文字。NFT 以加密貨幣交易，主要用以太幣 (Ethereum, ETH)。

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買賣 NFT 須有一個加密貨幣電子錢包，最常用的電子錢包是 Metamask。交易場所方面，目前 Opensea 是世界上最大的 NFT 交易平台，另外還有 Rarible 和 Foundation。除了買賣，任何人也可自製 NFT 作品放售，只須在 NFT 交易平台 (如 Opensea) 上載作品並設定標價方式便可。

Bored Ape畫像 NFT售價超過$2,600萬

NFT作品交易大致分為兩類，一類是一般藝術品，另一類是收藏品。Opensea 找到的大部分都屬一般藝術品，譬如 The Sandbox、Wolf Game、Bored Ape，每個系列的作品都明碼實價，買家買到後可再出價轉售，而每次轉售都會留下紀錄。

雖說是一般藝術品，但只要有買家出高價，也可價值不菲。譬如 Bored Ape 編號#8817的金色猿人畫像 NFT，早前就以高達US$340萬 (約HK$2,652萬) 出售。

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經典時刻影片NFT具升值潛力

至於 NFT 收藏品 (collectibles)，收藏價值比一般藝術品高，有機會隨着時間升值。譬如 NBA Top Shot 就專門將 NBA 比賽中球員的珍貴時刻製成 NFT 影像作品，是 NFT 版的「閃卡」。

近日 Blueark 將一代天后梅艷芳生前珍貴的訪問製成5張 NFT 作品拍賣，其收藏價值也絕非一般 NFT 藝術品可比。

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遊戲也有NFT 虛擬寵物可買賣

除了藝術品，NFT 也可在遊戲世界交易。《Roblox》是款熱門虛擬世界遊戲，玩家可在裏面設計自己的身分、住屋，打造屬於自己的虛擬世界 (self-generated content, SGC)。其中 Pet Simulator X 便是遊戲內售賣 NFT 寵物的地方，以遊戲貨幣「Robux」交易。

《F1 Delta Time》是賽車題材遊戲，由世界頂級賽車 Formula 1協力開發，裏面的道具也以 NFT 形式做買賣。

元宇宙與NFT雙劍合璧

近月 Facebook 改名 Meta，引起元宇宙熱話，並進一步令大眾注意 NFT 市場。的確，某程度上 Roblox 這類遊戲已具元宇宙雛型，而愈來愈多品牌也重視虛擬世界的發展潛力。

體育用品品牌 Nike，不久前便在 Roblox 設立虛擬的「Nikeland」樂園，並製作虛擬服裝紀念品。不過，現時 NFT 投資主要還是體現在各式流行藝術品，距離元宇宙世界尚遠。如果未來有意參與相關投資，不妨先從收集加密貨幣開始。

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