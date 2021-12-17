全球第一條手機短信將以NFT形式公開拍賣　預計價格高達176萬港元

12月16日下午消息，據外媒消息，世界上第一條短信以17萬英鎊，約合港幣176萬元被高價拍賣，據悉，這條短信於1992年12月發出。



1992年12月，世界上第一條短信由22歲的沃達豐（Vodafone）公司工程師尼爾・帕帕沃（Neil Papworth）發送給他的同事。這條訊息只有短短15個字符「Merry Christmas（聖誕快樂）」。

據悉，這條短信由沃達豐公司拍賣，該公司將拍賣該短信的虛擬複製品。競拍者必須以加密貨幣支付，中標者將收到一個包含訊息的數字文件，如使用的電話號碼和訊息本身，並將擁有其獨家權利。

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