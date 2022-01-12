iPhone 14 傳聞／屏下 FaceID｜踏入 2022 年，其實 iPhone 13 也不過是發售了短短幾個月而已，但新一年繼續有更多爆料人為我們帶來更多有關 iPhone 14 系列的傳聞，而最近傳得沸沸揚揚的「藥丸型」前置鏡頭，居然還出現了「真機」為其佐證？



據傳 iPhone 14 的前鏡模組將會大幅縮少，最近更有「實機」登場！？（圖 mrmad）

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iPhone 14 飛甩瀏海、改用「藥丸」型前置鏡頭

由 iPhone X 開始，由於要加入 FaceID 面孔辨識的關係，Apple 就在往後各代的 iPhone 屏幕頂都加入厚厚的一塊「瀏海」，在全面屏流行的世代顯得格格不入，過去幾年被不少廠商認定為攻擊目標，不過來到 2022 年發表的 iPhone 14，據聞瀏海是鐵定會被淘汰了。

據不止一個消息來源指出，iPhone 14 將會首次採用「屏中鏡」設計，而屏幕的開孔形狀則會呈「藥丸」型，以便在前置鏡頭旁再放入 FaceID 或其他感應器組件。

較早前更有據說為 iPhone 14 屏幕的零件流出，疑似在屏幕開孔旁多出一個孔洞，有可能 Apple 正如傳聞中會採用屏下隱藏式的 TouchID。（圖 PhoneArena）

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iPhone 14「真機」現身？真相是…

由於有來自多方的傳聞以及模型圖等證據，淘汰瀏海、改用藥丸型前鏡已成為近來網絡上公認的 iPhone 14 特徵，但想不到在不久之前竟然還有實機現身？日前一位名為 Jeff Grossman 的開發者就在其 Twitter 之上展示了一張圖片，正正就是一部沒有瀏海、又改用藥丸型前鏡的 iPhone。

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相片一出，在網絡上引起一陣熱議，不過在短時間後就有人看穿了 Jeff Grossman 的小把戲 － 其實它不過是一張模擬傳聞所製作的 iPhone 桌布，圖中所有圖示都是上下倒轉的，現有的 iPhone 用家換上後將其倒轉，就可以做到猶如手握無瀏海 iPhone 的效果。👇👇👇

各位 iPhone 用家都可以換上自己的手機試試（圖 mrmad）

iPhone 14 最新 8 大傳聞、新 Pro 機又要加價了？

除了瀏海消失之外，近日在網上就有人爆出 iPhone 14 系列的售價：就如上年預告，今代 iPhone 14 將不設 mini 款式選擇，而 iPhone 14 將會成為系列當中的「入門款」，與 iPhone 13 同樣以＄799 美元發售。

iPhone 14 Pro 及 Pro Max 的價錢，據說會在 iPhone 13 Pro、Pro Max 的基礎上再加價（圖 Apple）

然而在 Pro 型號方面，iPhone 14 Pro 及 Pro Max 將會加價＄100 美元，分別定價＄1099 美元以及＄1199 美元，據說 Apple 此舉是要將 Pro 型號與一般型號 iPhone 的差距進一步拉開。

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