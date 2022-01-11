日本有Comiket、香港CW、RG，每本同人誌、每件精品都是畫師的心血結晶。twitter上有一位名叫「Yuki Ichinomiya」（Yukisan／ゆきさん @yk_ichinomiya）的畫師，就真真正正費盡精力製作人生的最後之作。他在2年前驗出罹患末期癌病，決心在逝世前畫出人生最後一本同人誌，並在展後一星期安詳離世，Twitter上遺言感動3萬多位來先世界各地的網民，紛紛上網送上最後祝福。



圖片出處：www.melonbooks.co.jp

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末期大腸癌😭

Yukisan 在2020年尾12月31日出tweet，公開自己近況，原來他驗出罹患末期大腸癌，並且與分居妻子正式離婚，留職停薪開始接受化療。年僅30歲的他，是一位資深系統工程師，興趣是繪畫同人誌，本子主題也包括各種I.T.工作技巧的分享。他一直默默工作，身體欠佳也沒有做詳細檢查，到真的捱不住時，醫生判斷癌細胞已在全身擴散。

圖片來源：https://twitter.com/yk_ichinomiya

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2020年12月至2022年1月

同人畫師Yukisan最後參展的twitter留言記錄😭😭

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Yukisan在他人生最後一次Comiket中發售的新刊，好在大會沒再受疫情影響而延期，能夠實現到心願真的太好了😭😭

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鄭欣宜在《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》獲頒叱咤樂壇女歌手金獎，欣宜在發表感想時回想起自己被TVB節目《Sunday 扮嘢王》安排cosplay《龍珠Z》魔人布歐，種種不堪回首的過去，究竟香港藝人cosplay是否等於低質無誠意？即睇香港藝人cosplay黑歷史！看全文：欣宜扮布歐｜鬼滅Bob／劣化版拓海／30位香港藝人Cosplay黑歷史