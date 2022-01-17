小米2021技術突破｜小米近年積極擴張，在不斷推出手機的同時，亦將腳步邁向自主研發技術的一塊；在不久前，小米官方就在其官方微博上載了一個回顧帖子，一口氣數算他們在 2021 年所發表過的嶄新「技術突破」－ 換個說法，就是手機業界的多項「頭啖湯」。



小米創辦人雷軍在 2021 年尾發表小米 12 系列之時提到未來要「對標 Apple」，單看其創新方向的確是有一點競爭之力（圖 小米）

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小米 2021 年 14 個重大突破、概念技術有望今年量產？

小米今次發表的重大技術突破總共有 14 個，即平均每一個月都有 1～2 個新技術發表，而當中有好一部份暫時仍然未量產，僅停留在概念階段，包括上年頭相當具科幻味道的「隔空充電」功能。

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然而，在 2021 年下半年，小米所發表的技術突破就傾向「貼地」得多，除了年尾的幾項已經在小米 12 系列中全數實裝（而小米 12 系列如無意外亦將在下月以國際版身份供港），對下一世代手機有莫大用處的「環形冷泵」新散熱技術更很有可能會在今年稍後的新機中量產。

環形冷泵其實亦即新種的氣冷設計，將蒸發器腔擺放在熱源上方，液體汽化並帶走熱量的同時推動已冷凝液體進入蒸發器循環，避免了傳統汽冷散熱無法汽液分離、使用一段時間後散熱效率下降的問題（圖 小米）

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小米在 2021 年的成績不俗，除了在手機出貨量上一度超越 Apple，在今年他們又更切實地執行了「機海戰略」，幾個品牌合計推出近 30 部手機👉👉👉《香港01》科技玩物記者就在小米今年的云云機海當中，挑選出 10 部在功能、規格上都不俗的機種，供各位在買機前參考。