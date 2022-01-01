小米手機2021盤點｜小米在 2021 年的成績不俗，除了在手機出貨量上一度超越 Apple，在今年他們又更切實地執行了「機海戰略」，幾個品牌合計推出近 30 部手機，作為手機用家、甚至是「米粉」的一員，即使想買機也好，卻甚至不知道從何入手。



小米今年出機的頻率甚至可以用「濫」去形容，回顧其 2021 出品更出現了兩個不同品牌推出外觀幾乎一樣手機的亂象…將 Mi 11i（左）與 POCO F3 Pro（右）擺在一起，不仔細比較可能還真分不出誰是誰？（蔡浩騰 攝）

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小米手機2021佳作Top10

《香港01》科技玩物記者就在小米今年的云云機海當中，挑選出 10 部在功能、規格上都不俗的機種，供各位在買機前參考。

【1】小米 Mi 11

作為全年頭炮登場的旗艦正統續作，小米 Mi 11 在定位上就是一部全天侯的旗艦，其採用 Qualcomm Snapdragon 888 處理器以及 1.08 億像素主鏡頭，還加入了往後另一部旗艦所沒有的無線充電功能，即使在 2021 年尾看，Mi 11 仍然是一部相當具競爭力的旗艦機。

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【2】Xiaomi 11T Pro

今次 11T 系列中不論是 11T 還是 11T Pro 的外觀以及機身顏色都一樣，其中「流星灰」色在玻璃下加入了髮絲紋理，為手機加上金屬質感，是今次的主打顏色（蔡浩騰 攝）

小米在 2021 年中採用全新的品牌策略，將旗艦機種的前綴全部改為「Xiaomi」，而在此策略下誕生的首個旗艦系列就是 Xiaomi 11T 系列。此系列中的高階型號 Xiaomi 11T Pro 在多個方面如屏幕解像度、鏡頭硬件方面都比年頭的 Mi 11 稍稍為次，但勝在電池更大且支援市場頂尖的 120W 超級快充，據官方數據，17分鐘就可以將內置的電池充滿 100％。

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【3】小米 Mi 11i

Mi 11i 是小米於年中推出的另一旗艦機，作為 Mi 11 的一部平價版本，它的性質上有點「過渡性」，在推出數月後就被 Xiaomi 11T 系列取代，但它的確是市場上最平價又採用 Qualcomm S888 處理器的高階旗艦機。

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【4】Xiaomi 11 Lite 5G NE

冠以旗艦定位品牌稱號的手機，在硬體配置上亦未必是頂級的，Xiaomi 11 Lite 5G NE 就是其中之一，其作為輕量版的 Mi 11 在年中推出 5G 新版本，帶來更輕巧以及多色機身，主打對手機規格需求不太高、又想要一部輕便手機作日常用的用家，尤以女性為主。

【5】Redmi Note 10 Pro

今年度 Xiaomi 系列機種相對多產而且性價比高，相較之下紅米 Redmi 系列出品就傾向以平價為主，頗有將貨就價之味道，真正稱得上「抵買」的不算多，其中就包括有兩部 Redmi Note 10 系列的作品，當中的高階機種 Redmi Note 10 Pro 就是市場上採用 1.08 億像素鏡頭手機當中最平價的型號。

【6】Redmi Note 10 5G

小米方面為 Redmi Note 10 5G 的機背加上磨沙玻璃處理，除了觀感上有更佳效果，亦有一定的防指模功效（蔡浩騰 攝）

Redmi Note 10 系列中另一抵玩之作就要數 Redmi Note 10 5G，其上市價錢不過是＄1,599 卻支援了 5G 連線，是 2021 年最平價的 5G 手機之一，雖然除此之外其他規格都未算頂級，但整體而言仍是體驗 5G 連線的平價選擇。

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【7】POCO M3 Pro 5G

還未夠便宜？小米另一子品牌 POCO 在年中推出的 POCO M3 Pro 5G 上市僅＄1,299，其雖然採用的是傾向中低階的 Dimensity 700 處理器，但依然有不俗的 90Hz 大芒、5000mAh 大電，論性價比的話 M3 Pro 甚至比年尾上市的 M4 Pro 更佳。

【8】POCO F3

想要體驗 5G、但又不想在規格配置上作太多妥協？ POCO 旗下推出的 POCO F3 就在＄2799 的價位提供準旗艦處理器 S870 以及 5G 連線。此機另一有趣之處，就是它的外形與小米 Mi 11i 幾乎一模一樣，全因他們兩部機都是內地 Redmi K40 系列的國際「轉生」版本。

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【9】POCO X3 GT

POCO X3 GT 的設計風格與 POCO X3 系列其他兩部機種分別頗大，商標縮小轉走低調路線，不過就改用其他方式點綴，例如圖中的黑色版本就加入了銀色漸層以及一點閃粉反光（蔡浩騰 攝）

POCO X3 GT 是 F3 以外、POCO 旗下另一部高階但平價的 5G 機種，它採用的處理器為 MediaTek Dimension 1100，比 F3 更為平價，又加入了高更新率高清大芒、雙聲道喇叭等等，在影音表現上值得一讚。

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【10】黑鯊 4

黑鯊 4 5G 的機身再沒有採用前幾代愛用的螢光綠色點綴，機身線條亦轉趨簡單，整體低調了不少（龔嘉盛 攝）

最後一部嚴格上並非出自小米，但就是它有份投資的電競手機品牌黑鯊 Black Shark，其於今年於香港市場推出的 Black Shark 4 採用 S870 處理器、可以應付絕大多數遊戲之餘，最重要是加入了 144Hz 高更新率屏幕以及磁動彈出式肩鍵，而售價僅＄3798，在同類型機種中最為平價，同時亦填補了小米品牌欠缺硬核電競機的空洞。

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