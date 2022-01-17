MSI 早前在香港舉行新手提電腦發布會，公布了多款配有第 12 代 Intel Core H 處理器，以及 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 顯示卡，更發布了最新的獨家研發的液體金屬高效散熱技術。



MSI Stealth GS77旗艦電競手提電腦（陳錦洪 攝）

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新高效手提電腦 4 大突破：

MSI Meta-Ready

MSI 全新的 Meta-Ready 高效手提電腦，硬件性能可帶領內容創作者和 VR 虛擬實境使用者進入元宇宙時代。新的 MSI Center 提供 AI 人工智慧模式，Smart Auto 可自動偵測用家的使用情境，提供最佳的使用體驗。新加入的「環境靜音」更可以根據用家的環境噪音，再控制風扇的速度，在最安靜的情況下提供極致效能。

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12 代 Intel CPU＋3080 Ti GPU

相變式液態金屬散熱技術

電競手提電腦除了硬件外，電腦的散熱性能亦非常重要。MSI專為 i9 CPU而設的相變式液態金屬散熱技術，在 58 度時會由固體變液體，提升熱傳導效率，以達到最佳的冷卻效果，提升 10% CPU 效能。

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Stealth GS77

MSI 2022年最新的旗艦電競手提電腦，將軸承往機身中間集中，讓玩家單手打開螢幕時更堅固穩定，這設計更在 CES 2022 獲得創新獎。纖薄黑魂的簡約設計，減少電競感過重的 RBG，讓玩家完美切換商務和電競使用模式。搭載最新的 12 代 Intel CPU 和 3080 Ti GPU，成為今年電競手提電腦的焦點。

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同場加映：Omicron經銀紙傳播？老婦用錯方法消毒 2.5萬鈔票微波爐叮到燒焦



新冠病毒Omicron變種繼續蔓延，衛生防護中心近追查又一城望月樓群組國泰空少（＃12611）個案，事前曾到藥房購物，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指不排除透過銀紙傳播。原來，以色列一位74歲老婦人早有先見之明，負責為房屋委員會向租戶收取約2.5萬港元租金，疑因擔心鈔票上沾有病毒，但卻用錯方法，竟先將鈔票浸於漂白水中，放入微波爐加熱消毒，結果通通燒焦！

三招必學！正確為鈔票消毒，即睇：Omicron經銀紙傳播？老婦用錯方法消毒 2.5萬鈔票微波爐叮到燒焦