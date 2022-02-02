手機邊玩邊充想必是眾多手遊玩家經常面對的情景，在以前充電功率低的年代，甚至會出現電量越玩越少的情況發生。隨着手機充電技術的日益成熟，現在雖然很難發生掉電，但充電速率也比平時要慢上許多。



究竟誰才是「幕後真兇」呢？結合實測，我來為你講解其中奧妙。

1）小米12邊充邊玩簡單測試

筆者使用的測試機型為小米12，測試條件為：手機開啟飛行模式並連接Wi-Fi，NFC、藍牙、定位服務均關閉、屏幕亮度設置為最大，測試遊戲為性能需求較高的《原神》。因為這次手機的性能並不是重點，本次測試使用默認高畫質。

測試方法如下：手機保持在50%電量，首先不玩遊戲充電10分鐘，每分鐘查看Power Z充電功率並記錄成表；重新將手機消耗至50%電量後，邊打《原神》邊記錄充電功率，並最終記錄下機身發熱。

在遊玩情況下，小米12充電速率在4分鐘之內快速降到了10.3W，手機機身的温度也僅上升至38度左右，最終電量達到了64%。

可以看到，隨着機身發熱，小米12的充電功率也隨之下降。本身手機在充電時就會因為電量損耗造成機身發熱，遊戲運行時內部CPU快速運作同樣發熱，兩者疊加就對手機的散熱性能產生了巨大的負荷，所以每家廠商都設立了調度策略來限制充電功率，以提升充電安全。

2）廠商充電調度策略保證電池壽命

相信看到實測結果的用戶會發現，小米12雖然支援67W快充，但手機電量過半時充電速度就會逐漸下降。這是因為，手機鋰電池在充電時會有不可逆的損耗，如果長時間保持超快充電速率，很容易縮減電池壽命，所以充到一定電量後減少功率已是業界共識。

同時，手機電池在充電時會因為電壓、電流導致熱量積累，在常温下循環電池的容量衰減較為緩慢，但温度一旦過高或者過低就會迅速影響手機電池內部活性。再加上本身用戶在使用手機時內置CPU也會發熱，充電降功率也是不可或缺的一種舉措。

果粉們一定有印象，如果你連着電源玩手遊，玩着玩着可能會出現屏幕變暗、畫面幀率下降。在長時間運行高負載遊戲、軟件的情況下，iPhone甚至會將充電強行卡在「5V1A」，如果你此時軟件運行功耗大於5W，可能還會出現掉電情況。

再譬如國內某家大廠，其在檢測到用戶充電時打開遊戲時，就立刻會將手機的充電功率降至固定額度，不給手機「燙上去」的機會。誠然這樣充電速度是慢了一些，但對用戶手機電池壽命的保護也遠比這幾分鐘重要。

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3）手機電池保養四大點

「温度牆」「功耗牆」等極端情況這裏就不再贅述，既然都講到這裏了，我再為各位介紹延長、保養手機壽命的四大「秘訣」，讓你的愛機使用更持久。

▼▼▼按圖率先睇如何保養手機電池▼▼▼

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（1）不要害怕插拔次數，電量充至80%即可

喜歡搞機的果粉可能嘗試自己查看過愛機的「電池循環次數」，它代表著手機完全充放電的次數，而不是單純插拔充電線的次數。用戶最好防止手機電量過高或過低，充到80%左右就可以拔了。

雖然現在絕大多數手機在充到高電量後都會「涓流」充滿，但經測試電量在60%~80%區間內是最能保養電池壽命的，某些手機廠商還內置了電池養護功能，為用戶提供了充至80%直接斷電，或者提前開啟涓流充電等自定義選項，你可以自行搜索愛機是否有該功能。

（2）避免極端温度

上文也提到了，極端温度容易對手機電池產生不可逆的影響。筆者建議最好不要邊玩邊充，在遊玩遊戲時可以戴上散熱背夾或者取下手機殼。

（3）使用官方線材、配件

相比較為昂貴的官方配件，不少用戶會選擇使用較為廉價的「雜牌配件」。這些配件雖然能為手機提供較快的充電速率，但其品質沒有保證，在我們的一次測試中，iPhone 13使用第三方PD快充機身温度直接飆升至50度，十分可怕。

同時，市面上大多數第三方配件其實並不支援廠商的充電協議。如果用戶只看宣傳頁上寫的「百瓦快充」購買，很有可能會發生協議不同無法握手，充電功率也就十幾瓦。

（4）不需要時可以使用省電模式

最後一點，現在手機經常會為用戶提供「性能模式」，開啟後雖然性能提升，但會額外增加手機的耗電、發熱。如果不是剛需，平時開啟省電模式系統就會自動幫你優化手機設置，不用你過多費心。

4）總結

總的來說，手機邊玩邊充其實是廠商為了保證電池使用健康，所精心設立的調度策略。如果不是必須情況（比如排位打著打著沒電了），還是拔了充電線再玩比較好一些，不僅保養電池，也沒那麼燙手。你平時喜歡邊玩邊充嗎？

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