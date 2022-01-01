蘋果iPhone手機為何不支援拆卸電池設計　關鍵原因還是離不開這個

最近，Apple的這一舉動驗證大家的猜想，原來就是為了賺錢！



近日，Apple公布了一項新舉措——在iOS 15中加入了「Parts and Service History」查詢服務，可以讓用户自行查詢手機所使用的電池、相機等部件是不是正品。

在iOS 15.2中加入了「Parts and Service History」查詢服務，曾維修過手機的資料會在這裏顯示：

從已知訊息看，iPhone XR以後的機型可以查看電池是否已被更換，而11—13代iPhone在此基礎上還能查看顯示屏是否更換。另外iPhone 12和iPhone 13系列還支援查看攝像頭是否更換。

如此一來，勢必會對街邊Apple維修店造成不小的打擊——畢竟除了Apple自家沒有街邊商販能夠拿到原裝配件。

但長此以往，當街邊維修店開不下去時，Apple官方維修費用是不是會提高呢？就像我們之前說的，廠商告訴你多少錢就是多少錢，不修你就去街邊小商販，維修行業壟斷可不是開玩笑的。

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