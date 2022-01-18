Apple 2022年春季發布會預計在 3 月舉行，傳聞今中將會推出 iPhone SE 3，以及近日有新規格流出的 iPad Air 5。有傳 iPad Air 5 集中提升硬件，以及輕微更新外觀設計，將明顯區分 iPad Air 和 iPad mini 6。



iPad Air 5 的設計將沿用 iPad Air 4，Touch ID 整合電源掣，以及沒有 FaceID（Apple 圖片）

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【推出時間】

日媒MacOtakara得到中國供應鏈消息，指iPad Air 5有機會在 Apple 春季發布會中公開，即會和傳聞中的 iPhone SE 3 同步推出。

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【外觀設計】

傳聞指 iPad Air 5 的外觀會沿用直角方邊＋窄邊框設計，不會有太大改變，Touch ID 繼續整合在電源掣上。喇叭將會由兩個增加至四個，在頂部加入喇叭孔，類似iPad Pro。

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