微軟（Microsoft）突然爆出震撼彈，宣佈收購動視暴雪（Activision Blizzard），包括旗下的所有遊戲公司，這次收購涉及的資金高達 687 億美元，令微軟成為全球第三大遊戲廠。這次收購引起全球玩家激烈討論，連登網民甚至把焦點放到其他地方，如爆笑幫 Sony 想反擊方法，以及討論微軟如何用 687 億美元現金交易等。



微軟收購動視暴雪

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【1】687億現金如何交易

今次 Microsoft 的收購動用 687 億美元（約5,352億港元）震驚遊戲界，更誇張的是這筆巨款是以現金形式支付，687 億美元到底是一個什麼概念，網民笑稱到底要多少個貨櫃才能裝滿。

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【2】遊戲續作要來了嗎

《Diablo 4》延遲至今仍未推出，有傳暴雪財政拮据所以新作的開發進度緩慢，但今次收購後，網民再次期待《Warcraft 4》﹑《Diablo 4》等續作推出。

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