vivo V23 香港上市實試｜曾幾何時，為了爭奪女性市場，手機／相機市場都曾經掀起過一股「自拍神器」風潮，不過隨著前置鏡頭以及各式濾鏡做得越來越好，新的手機也就很少以「自拍」功能為主力賣點。

然而向來愛劍走偏鋒的 vivo，近日就在香港推出了其主打自拍之 V 系列的新作 V23，機上的配置在現今市場的確少見。



vivo V23 的機身設計元素依然是近期國產機愛用的金屬邊框+磨沙幻彩機背（蔡浩騰 攝）

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Vivo V23 外觀設計：平直金屬邊框增添旗艦感

vivo V 系列機種，向來主打高階自拍體驗，而對此有需要的用戶又以女性居多，是以今次在香港上市的 V23 也明顯要打造高貴氛圍以吸引用戶，尤其加強了邊框的金屬感覺，雖然只是中階規格的機種，但在外觀及手感之上都帶出旗艦機的感覺。

今次 vivo 在香港推出的 V23 共有黑、金兩色選擇，而今次借測的 V23 金色版本除了有點「土豪」味的金屬邊框之外，更值得一提的是其機背採用了特殊的「光致變色」技術，在太陽紫外線照射下會暫時變成淡淡的藍色（約3分鐘左右就會還原），實用性著實一般但卻帶來額外的玩味。

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中高階配置、媲美Qualcomm 8系性能？

與主打全方位旗艦性能的 X 系列不同，vivo V 系列向來以自拍質素為先，為了維持中價定位亦會作出成本控制，故在處理器選材方面就採用了 MediaTek 出品的 Dimensity 920，其為一枚中高階 5G 處理器，運算能力介乎 Qualcomm 出品的 7 系及 8 系出品，可以應付絕大部份的 Android 應用及遊戲。

在軟件方面，vivo V23 出廠時已預載 Android 12 以及自家的 FunTouch OS 介面，但就並未有預載太多特別功能，主要還是集中在拍攝、自拍裡去了。

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自拍先決！vivo V23 實機拍攝測試

vivo V23 的機背三鏡頭模組中最強的是 6400 萬像素主鏡頭、其餘的有 800 萬像素廣角鏡以及 200 萬像素的微距鏡頭（蔡浩騰 攝）

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V23 貫徹一向的 V 系列方針，主要硬件堆砌於機面的前置自拍鏡頭，而在機背的主鏡頭模組則不如 X 系列般加入特殊硬件或找來品牌聯乘，硬件方面僅算是中規中矩，幸而 vivo 在手機攝影運算上有一定的技術水平，使 V23 的主鏡組輸出不俗。

👇👇👇按圖放大看 vivo V23 主鏡頭試相👇👇👇

👇👇👇按圖放大看 vivo V23 廣角鏡頭試相👇👇👇

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👇👇👇按圖放大看 vivo V23 微距鏡頭試相👇👇👇

前置柔光燈嚴格上而言是有「兩對」，因為左右各有兩顆冷暖色的補光燈，用戶還可以自己因應需要調校色溫（蔡浩騰 攝）

在前置鏡頭方面，V23 的配置於今日的手機而言堪稱「豪華」，不單加入了 5000 萬像素主鏡以及 800 萬像素的廣角鏡，在兩邊還加入了兩對不同色溫的補光燈，即使在漆黑環境自拍都毋懼「口黑面黑」，再加上 vivo 一向強橫的人像美顏算法加持，的確可以對得起「自拍神器」之名。以下就有幾張美顏及補光燈開啟前後的自拍，可以參考一下👇👇👇

vivo V23 試後簡評：「自拍」功能還值錢嗎？

Vivo V23 在香港將會有兩個配置上市，分別為：

－8GB RAM + 128GB ROM 版本，售價＄3,498

－12GB RAM + 256GB ROM 版本，售價＄3,998

以三千中的價位起步，V23 的價錢在類似處理配置的手機而言屬於偏貴的一群，而 V23 作為「自拍專用機」的定位十分明顯，故「自拍」是否仍然值得用戶付出額外的金錢，將成為購買時的考慮重點。

單從記者個人的測試體驗而言，V23 透過軟、硬件堆疊起來的的自拍質素絕對稱得上是現今手機幾近「天花板」的級數；但較為可惜的是，對於一般用戶而言，現在即使是平價手機的自拍鏡頭已經「夠好」，在價格先決、平價機泛濫的市場競爭當中，V23 就變得很難突圍。

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