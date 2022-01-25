小米 2022 新手機｜小米近年奉行「機海戰術」，兩年幾個品牌合共推出數十款新手機，盡量地最大化用戶群組，而在未來一年，預料他們亦會繼續以量爭勝，早前就有一張新機代號清單在網上流出，讓我們可以率先預覽小米在 2022 年已經計劃好的另一片機海。



小米新機居然有雷神兩兄弟的份？（圖《Thor: Ragnarok》劇照）

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小米 2022 新機代號清單、最少 12 部手機排隊發表

在過去一年，小米幾乎每個月都有新機發表，似乎在 2022 年亦不會例外。根據內地網媒《數碼閑聊站》早前挖出的一張清單，上面載有不同以代號命名的小米新機，當中有 12 個名字，預示今年我們最少可以看見 12 部小米出產的新手機。

名單上總其有 12 個新機的開發代號，其中更有些有趣的名字，例如「thor」與「loki」（圖 數碼閑聊站）

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而除了公布代號之外，數碼閑聊站方面的編輯亦整合了小米內部與代號名單對應的新機消息，其中至少可以分為 4 大系列👇👇👇

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看著一堆「期貨」未有太大感覺？不如望望 2021 年其中部份抵買機種？小米在 2021 年的成績不俗，除了在手機出貨量上一度超越 Apple，在今年他們又更切實地執行了「機海戰略」，幾個品牌合計推出近 30 部手機👉👉👉《香港01》科技玩物記者就在小米今年的云云機海當中，挑選出 10 部在功能、規格上都不俗的機種，供各位在買機前參考。