2021 手機回收價，iPhone 12系列最保值｜不少人在購入新機時都習慣會留意手機的「剩餘價值」，以 Trade-In 手段補貼一下新機的價格，但哪一品牌出品手機的回收價更有保證？除了去問「收買佬」，各位亦可以參考一下外國的回收價資料。



用幾年後想 Trade-In 換新？買iPhone 似乎最抵玩呢（圖 Apple）

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2021 年旗艦機 Trade-In 價榜、iPhone 12 穩守保值首四位

美國專營二手手機買賣的網站 SellCell 近日就發表新的回收價報告，比較 2020 年購入的旗艦機種，在經歷一整年之後，可以在 2021 年尾回收多少的價錢。

SellCell 的回收價報告結果中，跌價最少的機種選擇算意料之內，頭 4 位分別是 iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12 以及 iPhone 12 mini - 基本上就是由 Apple 主宰👇👇👇

在頭 5 位保值的手機當中，頭 4 位皆為 Apple iPhone 12 系列出品，而即使 iPhone 12 mini 的跌價明顯較為嚴重，其相對地仍然要比 Google 出品、但一年跌價近半的 Pixel 5 更為保值。 (圖 SellCell)

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至於跌價跌得最嚴重的機種當中，首 5 位都被 Motorola 以及已經在 2021 年放棄手機市場的 LG 所佔據，只不過絕大部份都未有在香港發售👇👇👇

Moto 旗下的新摺機 Moto RAZR 回收價暴跌 85％，估計與 2021 年中有多部摺機登場、價格又較為實惠所致。(圖 SellCell)

除了眨值最多／最少的手機之外，SellCell 的 Trade-In 報告亦提供了很多有趣的資料，如 2021 最多人 Trade-In 的手機、最多人 Trade-In 手機的日子等等，相當有趣的是，資料反映 iPhone 不單價格保值，而且不論是買、賣都相當受用戶歡迎👇👇👇

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二手手機交易 8 點注意事項、買／賣機都要留神

除了到大連鎖店 Trade-In 之外，不少香港人都會在網絡上自己進行二手手機交易，但手機乃是相當貼身的科技用品，買得二手機，就要預期手機的保養期已過、甚或所剩無幾，如果日後出現故障，買家基本上只能尋求第三方維修方案。故除了買家要檢查清楚手機狀況、賣家方面亦有責任協助買方測試手機功能，以免在交易後才發現問題。

一般網上交易的鐵律：相約在明亮而有一定人流的地方進行手機交易，方便買家檢查手機之餘，雙方的錢銀交收亦更有保障（圖 網上圖片）

👇👇👇按圖看二手手機交易買／賣方 8 點注意事項👇👇👇

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今時今日手機已成為人們不能或缺的日常工具，中毒／被駭還可以救，但總有意外讓我們的手機遺失／被盜，手機尋回的機率頗低、叫人手足無措。一名來自澳門的 YouTuber 近日在遊歷香港的行程中就遺失了他的 iPhone👉👉👉最後竟奇蹟地失而復得，過程更有香港本 Youtube 界女神仗義幫忙。