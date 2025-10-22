AirPods Pro／藍牙耳機清潔教學與禁忌｜AirPods Pro 或其他款式的藍牙耳機用了一整年，每日跟身的耳機必定會積藏污穢、油脂分泌及耳垢，定時清潔保養不單令耳機更長壽，降噪耳機的收音咪若積累灰塵，更會影響消噪效果！清潔耳機所需工具在家中隨手可得，但用錯物料分分鐘清潔不成反而弄花心愛寶貝，馬上分享平民化清潔耳機心得。



AirPods每戴1小時 含菌量升700倍

雖然蘋果耳機AirPods設計簡潔，但光滑機身上仍然會沾上細菌，或油脂分泌及耳垢，戴1小時，含菌量升700倍。我們應該先清潔大粒的污垢，再細心消毒。

【先來清潔】8步驟除污垢教學

眼鏡布、棉花棒、牙籤都不難找到，如果家中沒有圖中買耳機附送的細毛刷，大可用已報廢的舊牙刷代替。

有人會用開sim卡槽的金屬針去挑耳機內的污垢，其實不建議！因為金屬支有機會刮去黑色金屬網面的塗層，建議使用竹支或牙籤。

【再來消毒】AirPods Pro點除菌？

各個品牌耳機，機身表面上色方法各有不用，隨便以白電油或火酒抹刷，有機會令耳機甩色。如果單講apple的耳機產品，蘋果自己有公布使用甚麼消毒劑清潔才不損機身：你可以使用70% 異丙醇酒精濕紙巾、75% 乙醇酒精濕紙巾或高樂氏Clorox 消毒濕紙巾來輕拭AirPods、AirPods Pro、AirPods Max 或EarPods 的外部表面。

清潔消毒iPhone／AirPods 7大重點

用錯溶液整壞機？

另外，切勿使用「漂白劑」或「研磨劑」來消毒清潔機身，這會有機會令損害機身表面。就算不少iPhone等裝置已具備防水效能，都不要將手機直接放入水中清潔。