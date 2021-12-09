iPhone 14 傳聞新功能｜自採用「全面屏」的首作 iPhone X 在 2017 年面世以來，iPhone 的屏幕設計就引來不少議論，其中不少是圍繞著其屏幕上方容納前置鏡頭以及 FaceID 傳感器的黑色區塊，多年來被戲稱為「瀏海」。



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採用 Samsung 技術、Apple iPhone 14 終有望飛走瀏海？

瀏海屏幕現在已經成為 Apple iPhone 手機的標誌性設計，但據悉 Apple 亦正著手將其拿走、讓用家可以享受更大的屏幕空間，而他們找來的幫手，卻是在手機界別的競爭對手 Samsung。

早前流出的 iPhone 14 Pro Max 3D 模型（圖 Jon Prosser）

據韓媒 The Elec 早前獲得的消息指，Apple 在 2022 年推出的 iPhone 14 之高階型號、亦即 iPhone 14 Pro 及 iPhone 14 Pro Max 之上除了會加大屏幕佔比，又將會採用「屏中鏡」／「挖孔屏」設計，即過往數年於 Android 陣營慣常出現的手法、在屏幕中間開孔予前置鏡頭。

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為了確保開孔的精準度以及將對其他範圍的影響減到最小，據悉 Apple 就將採用 Samsung 自 2018 年起於 Galaxy 手機上用到的 HIAA（Hole in Active Area）技術，以激光在屏幕上切出需要用的洞口。

此技術暫時仍然是 Samsung 手機獨家，並且因為 Samsung 自家可摺疊手機所需要的工藝比起傳統的玻璃屏幕更高級，目前 Samsung 掌握的技術已經是業界最強。

另一方面，The Elec 亦收到消息指 Samsung 將花費達 2700 萬美元，在越南的屏幕廠房購置來自 Philoptics 的激光切割系統，大有可能就是用於應付 Apple iPhone 14 系列來年的大額訂單。

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不止屏幕變大！iPhone 14 系列 7 大傳聞總匯

雖然 iPhone 13 繼續熱賣，但 iPhone 14 的零星傳聞已在過去幾個月不斷滲出，雖然實機未見影，不過我們依然可以透過多方面傳出的消息預想一下 2022 年推出的 iPhone 14 系列在功能與設計上有何變化👇👇👇

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