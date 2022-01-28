Apple第一財季營收達1239億美元　按年增長20%　再登中國銷量冠軍

據報道，蘋果第一財季總營收1239億美元，按年增長11%；淨利潤達到了346.30億美元，按年增長20%，大中華區營收佔了257.83億美元，按年去年上升了21%。
雖然科技圈、果粉都在罵iPhone 13系列「擠牙膏」，但蘋果憑藉該系列還是以23%/22%的市場份額一舉登上了2021年Q4全球/中國的銷量冠軍。該系列目前的購買力仍然強勁，但產能依舊不足，據分析至少要到2022年6月才能達到供給平衡。
傳言今年3月蘋果還要發布一款搭載A15仿生晶片、5G的iPhone SE3，售價將在3000元上下，iPhone 14將取消劉海的消息也傳的沸沸揚揚。蘋果今年是否會再創銷售額新高，讓我們拭目以待。
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