Apple iPhone SE 3／AirPods Pro 2 傳聞｜除了每年 9 月發表的新一代 iPhone 以外，Apple 每每發表新品前後，都會有大量傳聞在網絡上流出。

而繼郭明錤早前的爆料之後，連向來消息靈通的 Bloomberg 彭博都放出最新消息，指 Apple 即將在未來數月至大半年會為旗下多個系列如 iPhone SE、AirPods 以及 iMac 等等推出更新版本。



iPhone SE 3 的傳聞傳得如火如荼，今次又得一猛人佐證，似乎真的要在近期上市了？（圖 MrMad）

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iPhone SE 3 春季發布會登場？

彭博記者 Mark Gurman 向來以對 Apple 內部消息靈通見稱，其爆料的份量近年可以與郭明錤看齊，而在最近一期的《Power On》通訊當中，Mark Gurman 就帶來了他對 Apple 2022 年新品的一些預期資料，其中有不少都與早前於其他渠道流出的極為吻合，其中他就提到不少用戶期待的 iPhone SE 3。

據 Mark Gurman 所言，Apple 即將在 3～4月期間推出新版本的 iPhone SE 以及 iPad Air，以及至少一部採用 Apple Silicon 自家處理器的 Mac 機，基本上就是再一次印證已經不止一次流出的 Apple 春季時間及內容。

在 Mark Gurman 提供的資料中，iPhone SE 3 將會保持目前的外形設計、包括 4.7 吋屏幕以及帶有 TouchID 的 Home 鍵，不過就會加入 5G 連線（圖 MacRumours）

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AirPods Pro 2、iMac 將有「重大更新」？

除了 iPhone SE 3 之外，Mark Gurman 在通訊中又帶來不少人感興趣的新型號 Mac 機以及 AirPods Pro 2 以及的消息，指 Apple 正為這兩條產品線計劃「重大更新」。

在 Mac 方面，他指出今年 Apple 正計劃推出一部比 24 吋現有 M1 版本 iMac 更大的 iMac 型號，內裡將配置 M1 Pro 或 M1 Max 處理器；而在一體式的 iMac 以外，採用 M1 Pro 或 M1 Max 處理器的高階型號亦將可能在 2022 年內發表。

有指今年 Apple 正計劃推出一部比 24 吋現有 M1 版本 iMac 更大的 iMac 型號，內裡將配置 M1 Pro 或 M1 Max 處理器（圖 MacRumours）

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至於 AirPods Pro 續作，Mark Gurman 方面早前已經有引述消息指今代的 AirPods Pro 將有可能採用「無柄」的設計、使之更為細小便攜，而今次他就進一步將其預估發布日期聚焦到 2022 年的第四季，換言之大家大概不會在未來 2～3 月內的 Apple 春季發布會見到其影蹤。

除了「無柄」之外，早前亦有傳新的 AirPods Pro 將會內置動態感應器，以配合 Apple Watch 作為運動健體監測工具使用（圖 MacRumours）

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Apple春季發布會7大新品預測

最近在網絡上亦開始有不同的資訊湧現，大都指向了 3～4 月期間 Apple 將會舉行新品發布，而且發表不止一件新產品，單講「有可能」在屆時發表的機種已多達 7 件之多，暫時呼聲最高的有 iPhone SE3 以及 iPad Air 5 等等。

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