Apple訴訟和解｜iPhone iPad 翻新機買家獲4億賠償　即睇你有無份

撰文：鍾世傑
出版：更新：

iPhone翻新機訴訟和解｜Apple翻新機是甚麼？蘋果公司向來有在網上發售「認證的翻新產品」，Apple表示是一部「經全面清潔和檢查，並按照狀況更換了Apple原廠零件，「良好如新」的裝置，並表示「完成全面檢測以確保可滿足與全新 Apple 產品一致的功能標準。」，而價錢則會比新機平15％左右。

👉烤肉盤｜無煙燒烤爐具選購心得　6款流行款式／消委會實測9型號

香港Apple亦有提供翻新機這個服務，但並沒提供翻新iPhone，只有Mac、iPad、iPod、Apple TV及各種配件。除了直接發售，Apple亦會向AppleCare／或 AppleCare+ 保修計劃的用家，在更換設備時提供翻新機。

👉消委會33款全無線藍牙耳機評測　AirPodsPro/Bose/Sony性價比誰高

▼▼▼點擊了解更多Apple翻新產品詳情▼▼▼

+3

👉年廿八大掃除｜AirPods Pro耳機清潔 8步除垢教學 用錯溶液整壞機

6 年前，有美國用家向Apple提出集體訴訟，控告蘋果「翻新機」不可能在「性能」、「可靠性」兩方面與全新機相當。最後，Apple在2021年10月以9,500萬美元與訴訟人達成和解，按和解協議：

即睇回賠錢、甚麼人可獲得賠償：

👉高達迷帶妻女行模型店出事　女兒一句話爆模型價值　店員落井下石

留意，今次只是庭外和解，Apple並不同意其發售的「翻新機」在「性能」、「可靠性」兩方面不及全新產品。而直至2022年1月31日，暫時香港Apple網頁仍然有翻新機發售，用家應該按自己需要，決定買全新機，還是翻新機。

同場加映：Netflix 2月下架 農曆新年必追21作品｜水行俠 百變小櫻 最後召集

新年長假想不出戶、又或拜年時想搵戲睇解悶，必煲Netflix 2022年2月下架作品，包括《百變小櫻Magic Card》第1季、DC英雄《水行俠》Aquaman。全文在此👉Netflix 2月下架 農曆新年必追21作品｜水行俠 百變小櫻 最後召集

超人Trigger上坂堇黑絲女奸角谷收視　拉打Revice浅倉唯水著吸睛高達模型YouTuber東雲うみ｜新片小背心砌HG夜鶯晒10招高難度技巧PS5 1月27日 Log-On等官方再開賣｜多個抽籤搶購方法｜附連結初一濕度高達95%！消委會14款抽濕機評測　附8大貼士避免意外起火Pan Piano真身曝光｜東雲／魷魚妹　4位日韓女網紅成功不只靠身材Wordle是甚麼？紅遍歐美「每日一字」猜謎遊戲、英文唔好都玩得？
Tesla怒告內地千萬粉絲KOL　疑自動煞車測試造假　手動加速扮失靈Netflix 2月下架 農曆新年必追21作品｜水行俠 百變小櫻 最後召集華強北山寨盜版Apple AirPods Max幾可亂真 499人仔竟有齊9成功能iOS 15.4戴口罩FaceID解鎖／Apple Pay實測｜免Apple Watch超方便第5波疫情隔離｜5大電訊商竹篙灣實測、推介5張「走佬」用儲值SIM
Apple產品
Apple
AirPods
iPhone
iPad
ipad pro
手機