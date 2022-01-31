iPhone翻新機訴訟和解｜Apple翻新機是甚麼？蘋果公司向來有在網上發售「認證的翻新產品」，Apple表示是一部「經全面清潔和檢查，並按照狀況更換了Apple原廠零件，「良好如新」的裝置，並表示「完成全面檢測以確保可滿足與全新 Apple 產品一致的功能標準。」，而價錢則會比新機平15％左右。



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香港Apple亦有提供翻新機這個服務，但並沒提供翻新iPhone，只有Mac、iPad、iPod、Apple TV及各種配件。除了直接發售，Apple亦會向AppleCare／或 AppleCare+ 保修計劃的用家，在更換設備時提供翻新機。

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6 年前，有美國用家向Apple提出集體訴訟，控告蘋果「翻新機」不可能在「性能」、「可靠性」兩方面與全新機相當。最後，Apple在2021年10月以9,500萬美元與訴訟人達成和解，按和解協議：

即睇回賠錢、甚麼人可獲得賠償：

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留意，今次只是庭外和解，Apple並不同意其發售的「翻新機」在「性能」、「可靠性」兩方面不及全新產品。而直至2022年1月31日，暫時香港Apple網頁仍然有翻新機發售，用家應該按自己需要，決定買全新機，還是翻新機。

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