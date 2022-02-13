PS5 GT7｜跑車浪漫旅7新模式！山內一典專訪 8大升級重點車迷必玩

Gran Turismo 7／GT7（跑車浪漫旅7）8大必玩模式及理由，山內一典專訪解說｜PS5／PS4於2022年3月必玩大作《Gran Turismo 7／GT7（跑車浪漫旅7）》終於最近有更多消息，官方不單詳盡解說遊戲多個必玩新模式外，總監督山內一典更接受了香港01及亞洲區傳媒專訪，透露更多遊戲細節，車迷們一定不要錯過。



早前山內一典親自為將會3月推出的《GT7》作詳盡解說，以及接受亞洲傳媒訪問。（SIE）

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《Gran Turismo 7／GT7 跑車浪漫旅7》 內容豐富將可玩足一年

今集《Gran Turismo 7／GT7》玩家可以在三個地方購入愛車，包括Brand Central 品牌中心，這裡可買到2001年後推出的新車；Used Car Dealer，玩家可以在這裡購入更平的二手車；Legendary Car Dealer：這裡可以購入一些著名的傳奇汽車，當然售價亦會相對較貴。

山內一典先生表示遊戲推出的第一天，玩家就可以從超過400+車款中來選擇自己愛車，遊戲內會先提供金錢來購買自己第一台車，接下來就得靠比賽等不同方賺取更多錢來購來買新車。

在賽道部份，官方就指今次遊戲收錄了全球34個地方、97條賽道，而且更超過 100種不同比賽。當然賽道、車款可透過網絡更新追加。

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山內一典專訪：汽車生活模擬世界

山內一典形容今次《GT7》將會是更出色的「汽車生活模擬器」，玩家於這汽車世界中體驗到猶如度假城一樣。而且他對於新加入的GT Cafe模式有著更深入的感覺：「其實早在1992年設計初代《GT》時便想加入GT Cafe，而這個靈感到了25年後才能實現。」山內一典在構想這個Cafe中可聚集不同熱愛汽車的車迷，討論彼此故事。

山內一典表示早在25年前已有GT Cafe的構思，想不到在這一集終於可以表現出來。（SIE）

「在GT Cafe中亦會擔任新手引導，以往遊戲只會將龐大系統直接丟給玩家，新手玩家難以瞭解汽車文化。而GT Cafe可以讓玩家透過完成任務，更深入了解汽車世界。」

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音樂拉力賽

這次《GT7》的新模式「Music Rally／音樂拉力賽」亦是山內一典認為非常有趣的模式。遊戲中最主三個目的，第1，可讓玩家可以好好的欣賞遊戲中所收錄的音樂；第2，可以比較簡單的方式來記住賽道；第3，則是與「Music Replay」模式相輔相成，完成遊戲後再利用「Music Replay」來欣賞自己駕駛回想影片，更為有趣。

「Music Rally（音樂拉力賽）模式不需要太高深的駕駛技巧，只需要基本完成跑完賽道就能過關。」山內先生認為玩家可趁此機練習甩尾等等的高級技巧，Music Rally是個相當好讓新一代玩家開始接觸汽車魅力。

GT7 遊戲地圖（SIE）

另外，山內一典指已解決了遊戲音樂版權問題，因此Music Replay影片可以直接上載至社交平台分享各大眾或朋友。

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軚盤的選擇

《GT7》當然仍會對應實體遊戲軚盤，山內一典指包括「Thrustmaster T-GT」及「Fanatec GT DD」等軚盤時，會更能強化、更符合現實手感，如轉向不足時，軚盤也會同樣搶軚震動。另外，山內表示今集電腦AI會比以往更有挑戰性，如果與AI使用同一款車時，要贏的難度很高，但對高手而言更是一種挑戰。

走過25年來的感想

Gran Turismo 7／GT7（跑車浪漫旅7）已推出25年，山內一典先生對此感概良多：「在這25年來世界改變了很多，回想起以前首次成為車主時，感覺自己的世界變得更廣。希望這份感動可由父親傳給孩子。雖然現在娛樂的選擇愈來愈多，利用手機玩手遊、上網睇片等，可傳遞汽車魅力的方式更少，但我仍覺得汽車是一件十分棒的東西。」另外山內一典指「從1992年開始正式投入《GT》開發，與團隊一同工作至今已過30年，非常感謝與他一起工作的伙伴。因為世界上也許很難再有這樣的遊戲。」回想起1997年發售的第1代《GT》其實相當具實驗性質遊戲，但系列竟能走這麼遠，絕對是因為廣大的玩家支持，希望未來《GT》系列繼續帶來變革給玩家。

充滿挑戰性的考牌模式當然繼續存在（SIE）

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GT 7 Music Replay模式 PS5實機試玩示範影片（1080p）👇👇

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