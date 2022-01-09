5ch投選2021動畫Top 50佳作｜5ch討論區（舊名：2ch）可說是「日本連登討論區」，動畫二次元方面的討論尤其出名，去年12月尾，5ch發起了2021年度5ch Best Anime Ranking投票活動，近日公開了1至50位最高票數作品。不妨看看排名表中有佳作仍未收看，在近日晚上減少外出，在家中「補番」吧！



👉Z高達哈曼大人神還原Cosplay｜原神、馬娘、幪面超人Coser靚相集

👉Netflix 1月下架15作｜吸血新世紀／漂靈真人版／新世紀福爾摩斯

第50位至11位排名榜

先來看看由50位至11位的排名，大人細路最喜歡、人氣曾經超越《巨人》和《鬼滅》的《天竺鼠車車》最終只能排到第47位。而《工作細胞 BLACK》的反應明顯不及第一季出色。而記者自己就最推介20位的《電光超人第2季 SSSS.DYNAZENON》！至於《鬼滅之刃》為何可以上榜？原因是去年富士電視12月時推出了全新剪輯版，連同《無限列車》重新播出，所以仍然保有候選資格，好話唔好聽，重新剪輯都排27位，好威了。

+ 3

👉網民選《高達》紅彗星馬沙最型專用MS Top10 冠軍機體竟不是紅色

5ch動畫佳作排名 TOP 10倒數

冠、亞軍雖不算冷門黑馬，也不是少年漫畫、熱血風格的大作，勝在動畫版劇本、作畫同樣出色，反應比預期更好，成功打低《無職轉生 season 1（2期）》、《進擊的巨人 final season》等大熱作品。

+ 5

同場加映：欣宜扮布歐｜鬼滅Bob／劣化版拓海／30位香港藝人Cosplay黑歷史



鄭欣宜在《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》獲頒叱咤樂壇女歌手金獎，欣宜在發表感想時回想起自己被TVB節目《Sunday 扮嘢王》安排cosplay《龍珠Z》魔人布歐，種種不堪回首的過去，究竟香港藝人cosplay是否等於低質無誠意？即睇香港藝人cosplay黑歷史！看全文：欣宜扮布歐｜鬼滅Bob／劣化版拓海／30位香港藝人Cosplay黑歷史