Meta稱因用戶資料不能傳輸至美國伺服器　FB、IG或將撤出歐洲

撰文：中關村在線
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2月7日消息，據外媒消息， Facebook母公司Meta正考慮退出歐洲市場，原因是去年Schrems II決定一項隱私協議無效，Meta 將不能再與美國交換歐洲用户的數據。

這一行動本身可以追溯到2011年，當時一位奧地利律師認為Facebook侵犯他的隱私訊息，並向愛爾蘭數據保護專員提出了投訴。

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除此之外，伴隨着《歐洲通用數據保護條例》（GDPR）的生效，美國的隱私保護原則被認為不符合規定。Schrems II 的裁決影響到每一家美國公司，而不僅僅是Facebook，還包括Google、微軟和Amazon。

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