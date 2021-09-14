Facebook攜手太陽眼鏡品牌雷朋（Ray-Ban）推出智能眼鏡Ray-Ban Stories，兩側的鏡框各配置一個前鏡頭，讓用戶透過眼鏡上的按鍵或是以Facebook語音助理（Assistant）進行拍照或錄影，並透過Facebook View影像App進行編輯及分享。此外，Ray-Ban Stories還有藍芽音響功能，透過兩側鏡架播放聲音，讓用戶可以直接接聽電話或聽音樂，並且同時可以從鏡架上的觸控板直接操控播放、暫停、或調整音量。



Ray-Ban Stories共有三款外型、每款五種顏色，讓消費者自由搭配符合自己風格的太陽眼鏡，售價為299美元起，與精品太陽眼鏡的價格差不多，首波僅在美國、加拿大、英國、澳洲、意大利等五國開賣。

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雖然Ray-Ban Stories的鏡頭像素仍不如手機，但若要拍攝轉瞬即逝或是隨手拍攝的照片，仍是比拿出手機還要快得許多。此外，Facebook也說雖然需要用戶登入Facebook帳號來使用Ray-Ban Stories及Facebook View，但並不會分析用戶在Facebook View中的記錄及儲存內容來提供個性化廣告。

Facebook表示Ray-Ban Stories充電一小時，在一般間歇使用的狀況約可使用六小時，在用戶將眼鏡配對後，Facebook View會顯示電池的剩餘時數。Ray-Ban Stories的收納盒內建充電功能，約可以充電3次，若以每次使用六小時來算，也足以滿足多數使用者在外的使用需求。

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Facebook 與雷朋母公司歐洲眼鏡集團 EssilorLuxottica合作多間後，終於推出Ray-Ban Stories，雖然並不如過去傳出擁有擴增實境功能等先進的功能，但由於Facebook近年極力開發擴增實境應用場景，因此未來再推出擁有擴增實境功能的眼鏡也是兩家公司的共同目標。

類似的產品中，Snapchat早在2016年就曾推出過一款以拍照為主的智能眼鏡Snapchat Spectacles，但因為錄製的時長僅有6秒，不符合一般用戶對分享影片的需求，所以很快就淪為失敗的產品。

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