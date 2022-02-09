每一個機迷，可能都有夢想過進入遊戲公司，或從事有關遊戲的工作，把工作寓於娛樂。近日，有一名內地《原神》玩家，就向著這夢想行出一步，希望加入米哈遊（miHoYo／《原神》開發商），不過夢想總與現實有一段距離，更令這名玩家對米哈遊的期望直插谷底。



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玩家都有加入遊戲行業的夢想

Facebook 群組「ACG-ZONE (Anime Comic Game)討論區」近日有一個 post，貼出一名內地玩家的獨白，指自己是《原神》課金達 30 萬（應是指人民幣）的玩家，因特別熱愛《原神》所以想加入遊戲組工作，不過礙於沒有遊戲行業的相關經驗，所有從官方渠道寄 CV 也完全沒有回音。

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課長也只是課長

即使寄 CV 杳無音訊，但他沒有就此放棄，竟直接踩上米哈遊總部，希望當面求得一個面試機會。結果不得 HR 沒有出現接見，更被保安趕走，作為一名課金 30 萬的玩家，他受到如此對待後表示心寒，並向網民提出幾個問題：

1）遊戲工作一定要相關經驗才可以做嗎？

2）如軟件開發也能理解，但遊戲策劃的工作，沒經驗者一定不如有經驗嗎？

3）作為課金 30 萬的玩家親自上門，出於這樣的誠意，連見面都不見，直接叫保安趕走合理嗎？起碼都說一句感謝吧。



課長慘遭米哈遊拒絕後，以 5 個字概括形容米哈遊的 HR：「傲慢和偏見」，並表示對米哈遊太失望，所以之後的「八重神子」和「神里綾人」（《原神》新角色）只會佛系抽。

（圖片來源：Facebook@ACG-ZONE (Anime Comic Game)討論區）

當然網民幾乎都沒有理會課長的提問，大多嘲諷課金 30 萬就想加入遊戲公司太天真，可能連米哈遊遊戲部一周的人工都不夠，30 萬拿來讀遊戲程式﹑聲優課程可能會更好。可是，不得不佩服他對《原神》的熱愛，有那麼多不滿和失敗，但都沒有 del game，選擇佛系抽下去，米哈遊有這麼忠心的玩家應該也相當感恩。

資料來源：Facebook@ACG-ZONE (Anime Comic Game)討論區

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《戀上換裝娃娃》無疑是2022年1月動畫番組中，除《鬼滅 遊郭篇》、《進擊的巨人Final》這些大波士級作品外，引來最多討論話題的一部！加上有造型可愛又性感的女主角喜多川海夢，網上有大量cosplay靚相+同人插畫；近日出版社在twitter發起「＃みんなの海夢」（大家的海夢）cosplay圖召募活動，又找來伊織萌扮海夢，人氣一時無兩。

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