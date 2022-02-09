開箱試玩 Sony 金磚二代 WM1ZM2 黑磚二代 WM1AM2｜Sony高級個人影音Signature Series Walkma自2016年推出人稱金磚、黑磚的頂級DAP音樂播放器後，六年「磨一磚」，終在2022年2月公開新一代金磚二代NW-WM1ZM2、黑磚二代NW-WM1AM2！



不只顏色有別．性能定位價位均不同

黑磚NW-WM1M2是一部萬元級中高階機，而本文主力介紹的金磚NW-WM1ZM2就是用上最佳物料製作的旗艦機，兩款新一代播放器有更好的線路板設計、細微至一粒、電容、晶片、一個焊接點都做得更精益求精。而軟件配套上，就追及6年後今次的規格，對應各種串流、無損高清音樂格式，與6年後今日性能突飛猛進的「國磚」規格足以一鬥。尤其是金磚二代，它機身內很多細節、零件，也源用人稱「索六萬」的DMP-Z1播放器，升級明顯是比黑磚更盡更徹底。

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（左起）Sony 金磚二代 NW-WM1ZM2的音量掣扮成DMP-Z1的實體金色掣，而黑磚NW-WM1AM2粒掣就只是黑色。（鍾世傑 攝）

Sony金磚二代WM1ZM2（鍾世傑 攝）

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索尼金磚黑磚二代．5大改良優點

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3N 鍍金OFC無氧銅機身

鍍金OFC無氧銅機身，純度也有3N 99.6％升級至4N 99.9%！低音清而實、中音更悠揚，AA+因為純銅硬度不足，所以會加入一片鋁製機背。最意想不到是，新一代金磚雖然改用5吋大芒，機身更巨型，但重量竟然比過去更輕！手感極佳。

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電量更大．機身卻更輕

新一代金磚雖然改用5吋大芒，機身更巨型，但重量竟然比過去更輕！手感極佳。更神奇是新機充爆電可以用40小時，比上1代多10小時！而且新機可設定自動關節時間，方便半夜煲機煲線，也能限制充電至85％止，令電池壽命更長。

新一代金磚雖然改用5吋大芒，尺寸比一代大，但重量竟然比較輕，手感極佳。（鍾世傑 攝）

只限金磚二代跟機送原裝Sony皮製機套，令高級感大大提升。不知黑磚用家是否能另外加購？

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Android 11 OS 金磚／黑磚終可聽網上串流

因為6年前市面的高清串流聽歌平台並未如今天成熟，所以金磚／黑磚介面只針對Rip CD光碟、抄File聽歌之用，無法聽spotify、MOOV、apple music。不過今代金磚／黑磚已改用Android OS 11介面，可自行在google play下載app。而且Sony早有準備，聽file與聽串流將使用不同回路，互不干擾令音色更純，不必擔心Android的運作、聽串流音樂等等，會干擾到聽file時的質素。

金磚黑磚二代使用Android OS 11 平台，可自行下載任何app聽各種串流音樂。（鍾世傑 攝）

新一代DSD Remastering

雖然金磚／黑磚二代兩機依舊使用上代黑／金磚的S-Master HX(CXD-3778GF)全數位放大晶片，但因為採用了比DMP-Z1更先進的DSD Remastering (DSD256) 聲音強化技術，將PCM音重新取樣，轉化為11.2MHz 1位元音效串流，更加靚聲。再加上DSEE Ultimate upscale技術，無論是聽串流或聽file，都可以令音效更貼近CD重播質素。

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短試後感：夢寐以求新Dream item！

試玩時間只有短短2小時，記者也只是聽了3、4首歌，而且Sony強調一批demo機因船期延誤，試玩前只煲了數小時，所以也不太可作準。個人認為，新金磚比起上代是幾何級數升級，追及這6年時差，更好力水、低聲更純淨，聽完跟本返不到轉頭選新黑磚！必將成為玩家夢寐以求的Dream Item！

金磚二代連聽串流都好聽過一般手機很多。（鍾世傑 攝）

Sony NW-WM1ZM2 金磚二代：售價 $29,990／配IER-Z1R耳機 $38,990

Sony NW-WM1AM2 黑磚二代：售價 $11,990／配IER-M9耳機 $17,990

2月9日至3月31日接受預訂，送多1年保養+雙倍Sonion積分。

上代黑／金磚用家額外再送12個月KK Box服務（價值$1392）



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一點不滿：MIJ不再

但有一點希望玩家要留意，今代金磚已移到中國生產，不再是Made in Japan之作，或多或少會覺得沒那麼「值租」呢。不過又戴個頭盔，如果這個硬件配置，還堅持在日本生產，不知要賣貴幾多錢。

Sony金磚二代WM1ZM2於中國製造。（鍾世傑 攝）

最後！Justear CM耳機也準備了專為金磚二代WM1ZM2｜黑磚二代WM1AM2而調音的版本。（$19,888）



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