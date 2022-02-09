遊戲的幻想世界，可以讓玩家體驗很多現實難以經歷的事，但有部分人認為「打得機多會玩壞腦」，甚至覺得如《GTA》的暴力玩法會影響玩家在現實世界做出同樣行為。俄羅斯就有 3 名青少年玩家，在《Minecraft》內的行為，導致他們遭到逮捕，更被軍事法庭判刑 6／9 年有期徒刑。



《Minecraft》炸聯邦安全局大樓竟犯法？

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「坎斯克少年案」

3 名 16 歲的俄羅斯青少年，在 2020 年 6 月被俄羅斯聯邦安全局逮捕，原因是當時他們 3 人為支援無政府主義政治罪犯 Azat Miftakhov，而在市區內派發抗議傳單。報導指，當局翻查他們在網路上的聊天紀錄，發現曾瀏覽製造炸藥的相關影片和網站。

在調查期間發現，他們曾在沙盒遊戲《Minecraft》內建造聯邦安全局大樓（ FSB），並嘗試用遊戲的炸彈炸毀這幢遊戲建築物。雖實質上沒有犯罪行為，但仍以「接受恐怖活動培訓，企圖顛覆俄羅斯聯邦現有國家和政治結構」的罪名拘留。

《Minecraft》提供非常大的自然度，讓玩家透過不同的材料，自己創造獨特的世界

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2021 年 3 月曾傳出當局釋放了他們，不過在 8 月又再被軍事法庭召回，以先密謀製造、儲存、攜帶爆炸物和爆炸裝置等罪行審判。近日，俄羅斯軍事法庭向三名青少年進行裁判，兩名認罪的青少年分別判以 6 年 6 個月及 6 年 5 個月有期徒刑，另一名不認罪的少年則被判 9 年有期徒刑。

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案件的爭議點很多，特別是遊戲的行為應否作為案件的有效證據，成為當地玩家的討論焦點之一。經過今次的案例，《GTA》﹑《德軍總部：新秩序》，甚至所有沙盒遊戲的當地玩家難道也有機會面對刑責風險？還是只可以玩《俄羅斯方塊》。

資料來源：the times hub

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