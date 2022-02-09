傳小米12 Ultra將配Leica鏡頭　備5000萬像主鏡及潛望式長焦

推出後市場反應相當不錯的小米 Snapdragon 8 旗艦手機 Xiaomi 12 系列，頂配機型 Xiaomi 12 Ultra 資訊不斷更新；除傳聞其將為品牌首款配備 Leica 鏡頭組裝置，近日又有消息指，手機將整合 120W 極速閃充、50W 無線快充等頂級功能。



近日國內爆料達人「數碼閒聊站」，在其微博帳號留言不少跟代號 L1 小米工程手機、亦即傳聞中 Xiaomi 12 Ultra 相關資訊，包括提供裝置將採用 4,860mAh 電池、具備 120W 極速閃充跟 50W 無線充電功能，如傳聞屬實其將繼小米 10 至尊紀念版（國際版 Mi 10 Ultra）後，再度配備相同功能規格之作。

有傳Xiaomi 12 Ultra將配上Leica鏡頭。

+ 3

而除了 Snapdragon 8 平台外，爆料人又透露 Xiaomi 12 Ultra 將具多項頂級配置，包括具備高畫面更新率的 2K 解像度三星大屏（或為 E5 材質 OLED 面板），攝影部份除保留預計為三星 1／1.2 吋 GN2 大型感光元件的 5,000 萬像主鏡外，亦將加入 Xiaomi 12 及 12 Pro 不具備的潛望式長焦鏡頭，以提供近似單反相機天涯鏡的高倍變焦拍攝能力。

相關圖輯：小米2022年新手機代號清單流出、12部新作排隊發表 連雷神都有份

+ 4

延伸閱讀：華為P50 Pocket評測｜獨有輕巧無縫摺合機身 功能多變玩味十足▼▼▼

+ 6

延伸閱讀：

配件曝光機身外觀 ? Redmi K50 保護殻實物現身

OPPO 再有新機曝光！傳為細屏 Find X5 青春版

【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】