熊仔頭 Santis 解約｜YouTube 頻道「FHProductionHK」多年間帶出多位人氣女 KOL﹑演員，如杜以辰（原名：杜小喬）﹑嘉盈﹑夢雨以及成為 MC 張天賦《反對無效》MV 女主角的 Santis，甚至有網民傳出熊仔頭與 Santis 已結婚，不過 10 日凌晨「FHProductionHK」在 IG 上公布與 Santis 結束合作關係，成為網民熱烈討論的話題。



熊仔頭宣布與Santis解除演藝經紀合約（圖片來源：instagram@FHProductionHK）

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早前，Santis 被網民爆黑歷數，而熊仔頭出 post 力撐，指這些網上言論都是「流到非常」，更再最後回應「只有一樣是真，我將會結婚了」，因此令網民認為熊仔頭是和 Santis 結婚，雖然 Santis 有回應過自己未曾結婚，不過仍未能阻止網民繼續推測二人的關係。

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Santis 曾捲入 MC 張天賦的緋聞風波，因有傳張天賦欽點《反對無效》MV 女主角人選為 Santis，更在訪問中提過「我都幾鍾意（女主角）！」，以及「少少（想追）啦……未開始追，認識緊囉。」，當時網民已認為熊仔頭慘變「綠仔頭」。在緋聞風波期間，熊仔頭仍透過 IG 表示支持 Santis，因此這次宣布與 Santis 解除演藝經紀合約，更令網民認為當中應有內情。

有網民就以《反對無效》的歌詞形容今次事件：

外間很多反對我愛你的聲音 任他怎講只要與你持續熱吻 MC 張天賦-《反對無效》

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資料來源：LIHKG

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