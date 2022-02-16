Sony LinkBuds 真藍牙無線耳機｜蘋果 AirPods Pro、Sony WF-X1000XM4 這類ANC降噪藍牙耳機，有功能助你隔除環境噪音，絕對時長途車上班必須品，難怪大賣特賣。Sony索尼近日發表新概念真無線耳機Sony LinkBuds ，卻是反其道而行，不單只沒有隔音降噪，耳機是個冬甩型銀色中空圓環，戴上後仍能清楚聽到身邊的聲音，但仍然能提供出色的音質，讓你同時收聽網上／真實世界的聲音。



Sony LinkBuds 真無線耳機（鍾世傑 攝）

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Sony LinkBuds 的穿窿機身其實是12mm 動圈ring driver，設計概念相當新鮮，可聽到自然環境聲，能夠戴著跟別人溝通。LinkBuds跟索尼知名的X1000系列藍牙耳機屬不同concpet的新系列，以「Never Off」為主題，賣點是細部輕巧，針對戶外運動、行街聽歌都合作，由於機身的特殊設計，長期戴住也不會焗，舒服又衛生。

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究竟是針對甚麼場合使用呢？比如想邊上班聽歌，音樂不會吵到同事，也不怕塞住耳仔，聽不到上司或同事呼叫。這耳機的通話水準也不俗，而且針對現時常常要WFH開zoom開會、學生remote上台，Sony開發了precise voice pickup 人工智能，以降噪演算法，研究了5 億個語音樣本，耳機識得分甚麼是環境噪聲，那些是用家的聲音，令通話更清。

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LinkBuds 外觀別出心裁，12mm動圈是中空的，其他電池、天線就藏在M&M'S朱古力上下大小的小圓粒機身內；平時Sony真無線都會傾向大大粒，耳仔細的話相當難穿戴，但 LinkBuds 則相反，是Sony史上最輕最細的真無線耳機，每邊機身只有4.1g重，卻能通話5.5小時（連充電盒有17.5小時）。不過LinkBuds 是Sony首支用環保重生ABS物料製造的耳機，機身邊會面見到一些點狀、色澤深淺不一的小點點，不是QC問題可放心。

Sony LinkBuds 真無線耳機連同電池盒，共可用17.5小時。（鍾世傑 攝）

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講到音色，它使用XM4的V1處理器，不過就取消了ANC，但仍然可以用DSEE app 調音去加強音效，的確比同樣標榜不用塞耳仔的骨傳導式靚聲，聲音很實淨，但真的不要期待會有很強勁的bass，而且音量也不算非常大。最後就要考慮就是漏音，如果校到最大聲，旁邊的人是會聽到你在播甚麼的。

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LinkBuds機身太小，沒法再加裝按鍵，就算用輕觸式也會影響機身體積，Sony因此又想出一個神奇玩法Wide Area Tap，你可以點擊耳仔前面「的水位」操作耳機，比如點3下就跳歌，神奇！另外因為能聽到環境聲，所以Sony開發了Adaptive Volume Control技術，當你穿戴耳機從室內走到室外，又或是環境中忽然多人，它會自動因應環境嘈雜聲，調校更高音量。

Sony LinkBuds（$1490）

預計2月25日發售、預訂加3個月保養

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