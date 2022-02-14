IG MUSIC｜instagram music IG音樂限時動態終於在香港區玩到，過去連聽聽其他國家IG用戶的選曲也要用VPN，現在馬上教你自製IG music Story！情人節或其他日子整另一半喜歡的音樂做限時動態，一定好sweet。



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IG instagram music 主打不是用來聽歌，而是搜尋各地歌曲，加在你的限時動態中成為配樂，今次試驗就用GFriend成員Yuju解散後首張Solo Mini Album做示範。

IG 8 Steps自製 instagram music 限時動態

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IG MUSIC 令製作限時動態時有更多玩法，用法也簡單，大家都試玩一下吧。

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