IG MUSIC｜instagram music IG音樂限時動態終於在香港區玩到，過去連聽聽其他國家IG用戶的選曲也要用VPN，現在馬上教你自製IG music Story！情人節或其他日子整另一半喜歡的音樂做限時動態，一定好sweet。
👉iOS15.3.1｜iPhone用家快更新！修正Safari漏洞 防黑客偷用戶資料
👉喪屍學園 6位主角IG｜朴所羅門 朴持厚 趙怡賢 她IG追蹤數升177倍
👉5G月費減價｜三大電訊商同時推5G上台限時優惠、$149有100GB數據
IG instagram music 主打不是用來聽歌，而是搜尋各地歌曲，加在你的限時動態中成為配樂，今次試驗就用GFriend成員Yuju解散後首張Solo Mini Album做示範。
IG 8 Steps自製 instagram music 限時動態
+4
👉鬼滅之刃遊郭篇｜神作畫錢之呼吸上弦陸大戰 網民讚更勝無限列車
IG MUSIC 令製作限時動態時有更多玩法，用法也簡單，大家都試玩一下吧。
同場加映：豐澤開倉2022荃灣直擊｜家電6折70件精選 Dyson 氣炸鍋 風筒 手機
豐澤開倉2022年2月｜豐澤荃新天地1期清貨特賣場，即日起至2月20日進行開倉，發售家電陳列品：比如dyson風扇、bruno氣炸鍋、惠而浦洗衣機等等，即睇現場80件劈價商品精選。👉👉全文在此：豐澤開倉2022荃灣直擊｜家電6折70件精選 Dyson 氣炸鍋 風筒 手機
豐澤開倉2022荃灣直擊｜家電6折70件精選 Dyson 氣炸鍋 風筒 手機
網民爆笑揀《鬼滅》惡搞版真人選角 音柱人選：鄧兆尊vs MC張天賦用戶小心！假Windows 11更新網站出現 亂下載即被偷信用卡資料豐澤開倉2022荃灣直擊｜家電6折70件精選 Dyson 氣炸鍋 風筒 手機阿爾宙斯全球大熱 網民竟批遊戲畫面惡劣4宗罪: Google Map靚過佢熊仔頭宣布與Santis解約 網傳同MC張天賦有關？網民安慰：帽事嘅Galaxy S22系列、iPhone 13五大範疇評比 2022年頭兩大旗艦對決