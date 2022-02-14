《鬼滅之刃遊郭篇》全11集完結，新作《刀鍛冶之里篇》（鍛刀人村）決定製作為第3期電視動畫番組，宣傳以九柱中的霞柱 時透無一郎、戀柱 甘露寺蜜璃為主，炭治郎小隊與他倆將遇上甚麼強敵？



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《遊郭篇》第11集45分鐘加長被描寫了妓夫太郎、墮姬可憐身世，以後被鬼化的經過，當中幕後黑手童磨，可說是全劇最無情的角色，首次出場已經在吃人，還跟幾位鬼殺隊成員的經歷有關。（由宫野真守配音）

當年將妓夫太郎、墮姬時，童磨排名是上弦之陸。

刀鍛冶之里篇來自漫畫第12卷至15券，共有4本單行本的劇情：

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修理日輪刀之旅

炭治郎被安排前往專為鬼殺隊成員製作日輪刀「鍛刀人村」，修理再度被打斷的日輪刀。然而上弦之五玉壺、上弦之肆半天狗，已準備偷襲「鍛刀人村」！前去增援的則有霞柱時透無一郎、戀柱甘露寺蜜璃。

6個必睇重點，角色能力介紹

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對抗上弦之陸妓夫太郎、墮姬兩兄妹一戰，炭治郎、我妻善逸、伊之助都遍體麟傷，為炭治郎造劍的鋼鐵冢螢，得知刀子又斷了，寫信去抱怨。

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在今輯故事中，觀眾可加深對鬼殺隊背後支援團隊的細節，幾位主角當然也會有新經歷，從而提升能力。不知UFOTABLE又會將霞柱、戀柱與上弦月的戰鬥拍得有多神、多壯觀呢？

村內有部6條手臂的劍技訓練人偶，原來跟某角色身世有關。

無人郎與玉壺之戰，不知UFOTABLE又會拍到幾精彩！

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