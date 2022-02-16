PS5 2022年抽籤，2月18日更新！早前AEON推出PlayStaion 5抽籤之後，今次又輪到APITA推出主機套餐，同樣包括PS5光碟版主機加額外手掣及PlayStation 5 數位版主機加額外手掣。就在大作連連Elden Ring、Horizon、GT7等大作連連時有得玩，就不要錯過今次機會。



PS5仍然一機難求，想以正價入手只可等待抽籤抽中才可。（林勇攝）

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今次數碼版主機再度推出，如想入手就要好好把握今次機會。（林勇攝）

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APITA／UNY PlayStation 5 主機/數位版主機組合抽籤購買活動



今次就輪到APITA／UNY新一輪PS5抽籤購買活動，如仍未成功購買PS5記得把握這次機會！由即日起至2月20日， APITA 及 UNY 將會再度舉行 PS5主機／數位版主機組合（連額外DualSense手掣）抽籤購買活動！

👇👇即睇APITA／UNY抽籤詳情 👇👇

抽籤購買的產品：PS5主機組合（售價：HK$4,218) 及 PS5數位版主機組合（售價：HK$3,418）

截止報名時間：2022年2月20日晚上11時59分 (香港時間)

取貨地點：UNY 將軍澳店

抽籤登記連結：https://bit.ly/3GNifB3

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就算今次未能成功搶購得到，每個月大家都可以補定不同抽籤／搶購渠道，可以參看以下之前8個搶購PS5方法。👇👇

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有用資訊：以往PS5登記抽籤頁面連結（持續更新）

Log-On 登記抽籤連結：待更新

Aeon登記抽籤連結（PS5光碟版連耳機）：按此

Aeon登記抽籤連結（PS5數碼版）：按此

Apita登記抽籤連結：待更新

PlayStation HK官方抽籤連結（需要PlayStation Plus會員）：待更新

香港Suning抽籤連結：待更新

Sony官方抽籤連結：待更新

Club Shopping 抽籤連結（早前3月31日未能中籤的參加者資料將保留至今次抽籤，應不會再開放登記。之前已登記的玩家，記得留意email有否收到中籤通知）

Fortress抽籤條款（App登記限定）：沿用2月時登記的資料，不會提供登記。https://www.fortress.com.hk/zt/promotion/ps5-registration-feb（中籤的會員將會收到手機短訊SMS通知、沒有中籤的會員亦會收到電郵通知）