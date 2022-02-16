PS5 2022年抽籤，2月18日更新！早前AEON推出PlayStaion 5抽籤之後，今次又輪到APITA推出主機套餐，同樣包括PS5光碟版主機加額外手掣及PlayStation 5 數位版主機加額外手掣。就在大作連連Elden Ring、Horizon、GT7等大作連連時有得玩，就不要錯過今次機會。
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APITA／UNY PlayStation 5 主機/數位版主機組合抽籤購買活動
今次就輪到APITA／UNY新一輪PS5抽籤購買活動，如仍未成功購買PS5記得把握這次機會！由即日起至2月20日， APITA 及 UNY 將會再度舉行 PS5主機／數位版主機組合（連額外DualSense手掣）抽籤購買活動！
👇👇即睇APITA／UNY抽籤詳情 👇👇
抽籤購買的產品：PS5主機組合（售價：HK$4,218) 及 PS5數位版主機組合（售價：HK$3,418）
截止報名時間：2022年2月20日晚上11時59分 (香港時間)
取貨地點：UNY 將軍澳店
抽籤登記連結：https://bit.ly/3GNifB3
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就算今次未能成功搶購得到，每個月大家都可以補定不同抽籤／搶購渠道，可以參看以下之前8個搶購PS5方法。👇👇
+13
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有用資訊：以往PS5登記抽籤頁面連結（持續更新）
Log-On 登記抽籤連結：待更新
Aeon登記抽籤連結（PS5光碟版連耳機）：按此
Aeon登記抽籤連結（PS5數碼版）：按此
Apita登記抽籤連結：待更新
PlayStation HK官方抽籤連結（需要PlayStation Plus會員）：待更新
香港Suning抽籤連結：待更新
Sony官方抽籤連結：待更新
Club Shopping 抽籤連結（早前3月31日未能中籤的參加者資料將保留至今次抽籤，應不會再開放登記。之前已登記的玩家，記得留意email有否收到中籤通知）
Fortress抽籤條款（App登記限定）：沿用2月時登記的資料，不會提供登記。https://www.fortress.com.hk/zt/promotion/ps5-registration-feb（中籤的會員將會收到手機短訊SMS通知、沒有中籤的會員亦會收到電郵通知）
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