【真哥斯拉 / 真Eva / 真超人 / 真幪面超人 / 真日本英雄宇宙】自從MCU的大成功之後，似乎不少電影或跨媒體作品都想要彷效「OO宇宙」的製作形式，畢竟MCU已經証實了一個拍得好的電影宇宙可以有少多火花。最近日本就正式發表了《真日本英雄宇宙》，說不定會是日本的電影宇宙文化起點！



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哥斯拉 Eva 超人 幪面超人4合1

這次企劃由是哥斯拉、Eva、超人和幪面超人的4間公司東寶、Khara、圓谷製作以及東映共同合作。四部「真」電影系列都由庵野秀明導演，並因此四部作品而將4家企業聯繫起來，跨越了公司之間的障礙達成了今次夢幻的合作，將代表日本的「英雄」集結在一起。

目前公開的只有主視覺圖及官方Logo，分別是由著名插畫師前田真宏和出渕裕繪製。官方亦表示未來將陸續推出活動及商品企劃。

即睇真日本英雄宇宙計劃展開：

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實際上《真日本英雄宇宙計劃》會是什麼目前仍未可得知，正常想法當然會是一部以至多部電影作品，但在目前未正式公布實際內容之下，極端情況下《真日本英雄宇宙》可以僅僅是Cool Japan的一個宣傳活動，產出只得一張概念圖或一張名信片也不是沒有可能...不過「真OO」系列電影叫好又叫座，相信還是繼續推出電影的機會最大啦。

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夾公仔機近年在香港大行其道，相信大家返工返學出入時都會見到各處商場都有擺放夾公仔機的店舖；最近日本百萬訂閱YouTube頻道「つるなか」就發表了影片，講述他們如何「攻略」有機關的夾公仔機，情節有如漫畫《賭博默示錄》中主角開司攻略惡魔彈珠機「沼澤」一般。👉👉看全文：破解古蠱夾公仔機 幾十蚊夾PS5｜日本YouTuber一星期喪夾數百萬元