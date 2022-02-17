【地平線西域禁地 / 禁忌西域 / Horizon Forbidden West / PS4 / PS5 / Game評】過去幾個月家用機遊戲市場都較靜局，幸好來到今年2月開始大作連發，先有Pokmeon阿爾宙斯、Rainbow Six Extraction、然後現在本月重點遊戲《地平線西域禁地》，接下來還有《Elden Ring》艾爾登法環，Game迷們有排忙了。以下為《香港01》科技道《地平線西域禁地》遊戲攻略。



真心唔易玩

*以下攻略以PS5版為基準

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難度遠比預期中高 早中期壓力山大

《地平線西域禁地》難度意外地高，記者只是選了預設的「一般」難度，都已經覺得非常難打，主要是早期真的辛苦，主角血量少、資源不多、自己火力又低，而敵人的攻擊力卻相當高，主線任務都可以被敵人一擊秒殺，以至平時行大地圖也有可能被路過就被街邊的機械打死。幸好到中後期等級、裝備都提升了之後壓力就會細得多，懂得用屬性打之後就連精銳的大型機械都可輕鬆應付。

即睇《地平線西域禁地》8大攻略心得 實用武器技能推薦：

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記住一個口訣「遇事不決按R3」，有時本作的攀爬位不太好找，按R3掃瞄就可顯示附近可攀爬或互動的地點，十分方便。更重要是R3可標記附近的寶箱，在主線或支線任務的地點中往往都有很多寶箱，但是寶箱本身沒有高亮顯示很容易錯過，勤力用R3掃瞄多開寶箱就不會那麼缺錢。

還有就是每個遊戲都會提的，記得開啟自動衝刺，不然每次跑步都要按L3的話會按到關節炎。

《地平線西域禁地》8大攻略心得 實用武器技能推薦：

【01】多利用屬性

早期玩家缺乏裝備和技能，火力偏低，對上中型的機械已很不好應付。這時先用冰或強酸攻擊，令敵人陷入脆化 / 腐蝕狀態，就會好打得多。就算敵人本身並非弱冰/酸都有效，只是要多打一兩發彈弓才能上狀態，只有敵人是「抵抗」冰/酸時才難以上狀態。攻擊冰 / 強酸狀態的敵人可大大提高傷害。



遊戲中基本上沒有同時抵抗冰和強酸的敵人，多用冰和強酸可有效解決早期火力不足問題。要掛屬最推薦用彈弓，通常兩三發就能將敵人打進屬性狀態。



【02】對小型敵人用近戰更有效

早期弓箭等武器未升級時，弓箭傷害不高；在對付小型敵人時，用近戰攻擊往往更有效。值得一提是蓄力R2對一些看起來不怕近戰的中型機械也有效，不過需要蓄力兩到三次才能令其倒地；但不少時候也會比用箭射更方便。



【03】被圍攻/面對強敵時多利用陷阱

陷阱是非常強力的道具，早期玩家可能射一箭/斬一刀只能打出十幾二十傷害，但是陷阱一個就能打出二三百火力，以至可以一擊打倒較弱的機械。尤其在被圍攻時，放陷阱就可快速打倒較弱小的敵人，然後就可集中對付強敵；又或者直接用陷阱來對強敵造成大傷害。唯一缺點就是陷阱比較貴，較難大量使用。



【04】有空多解支線

如果完全不理地圖/支線直衝主線的話，會發現等級/裝備會有些跟不上，20級之後的主線會較吃力。適度解一下支線升級，除了經驗外最重要是有技能點，技能越多自然是越好。一些支線如回收委託等會有武器、防具或織品作報酬，不過難度比同等級的其他支線任稍高。



【05】賺錢方法

本作早期沒有很方便的農錢（金屬片）方法，但是買和強化武器、防具、袋子等都要錢，早期十分缺錢。比較踏實的做法是去農較弱的怪物，如草食者等，用火屬性箭射牠們背後的燃料罐引發爆炸就能打一半血，換言之爆兩次就能打倒，因為爆炸是範圍而草食者又通常一群出現，往往一口氣可爆死兩三隻。不論什麼敵人掉落的錢（金屬片）數目都差不多，只是素材有差；早期很缺錢時可以多刷刷這些容易入口的機械。



另外一個方法是打叛軍哨站或探索舊日遺跡，這些地點都有大量的古代補給箱，能開出換金道具賣錢。一個叛軍哨站敵人+寶箱全清往往就有數百至一千元。



【06】早中期實用武器推薦

火焰獵人弓：雖然威力很低，但是可射火和強酸兩種屬性箭，用來點燃敵人身上的燃燒罐極之方便，可以用很長時間。在最早期的鐵條鎮就能買到。



冰焰爆破彈弓：早期能獲得的武器中能提供大量冰屬性累積值，可以快速將敵人打至脆弱狀態。在白歌可以買到。



冰風暴爆破弩：一把就能使用冰、雷和電漿箭，能打出高額屬性傷害和累積值，一把就能應對許多種類的敵人。在沙漠的藏燼城可以買到。



電光炸藥標槍發射器：可發射爆炸標槍和電漿標槍，由於爆炸傷害可穿透裝甲，是重要的火力來源，不少強敵都可靠爆槍標槍解決。在紀念林用挑戰獎牌交換。



腐蝕爆破彈弓：能發射淨水和酸蝕彈，配合早期的冰焰爆破彈弓，就可覆蓋大部份的屬性。



如果是衝主線比較快的玩家，打完31級的主線任務後，可以得到神射弓「雷加拉之怒」，非常好用。



【07】優先學習技能推薦

早期建議優先學習「獵人」系統的技能，始終射箭是本作的核心價值。專注+、極度專注、專注恢復、勇氣浪潮大師和武器耐力+學起來，取得勇氣浪潮技能「遠距大師」。當然其他系統都有強力的技能，強效藥草、致命攻擊+、無聲攻擊+、安靜移動和低姿態都是馬上見效的好技能。



主動技就視乎玩家慣用什麼武器，如果用戰士弓推薦「爆破火炎」、獵人弓推薦「三重搭箭」、標槍發射器推薦推進標槍、爆破弩推薦持久爆破（一口氣打一排子彈超爽）。其他武器的主動技不是太逼切，可之後隨心學。



【08】探索可等主線一定進度後

當玩家初到世界圖時見到一堆迷霧和「？」，自然會很想到處探索一番；不過如果沒有裝備或等級壓力的話，可以先推一推主線再來慢慢探索。這是因為遊戲中有不少門或道具需要主線取得的特殊道具才能解鎖。為免劇透就不講得太詳情，總之玩家完成24和24級的主線任務就可獲得全部4種特殊道具，可到達遊戲中絕大部份地區。



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