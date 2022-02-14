【地平線西域禁地 / 禁忌西域 / Horizon Forbidden West / PS4 / PS5 / Game評】過去幾個月家用機遊戲市場都較靜局，幸好來到今年2月開始大作連發，先有Pokmeon阿爾宙斯、Rainbow Six Extraction、然後現在本月重點遊戲《地平線西域禁地》，接下來還有《Elden Ring》艾爾登法環，Game迷們有排忙了。《香港01》科技玩物頻道獲Sony邀請優先試玩《地平線禁忌西域》，以下為Game評。



*以下評價以PS5版為基準

啲畫面真係靚到"dum"一聲

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高水準3A大作 惟只有一個重大缺點...

《地平線禁忌西域》最大賣點是最頂尖級數的遊戲畫面：不論細緻度、光影、材質以至物理表現等均是超班之作，純以畫面論是遠遠將去年的開放世界遊戲如《刺客教條：維京紀元》、《Far Cry 6》等甩在身後，以至於《Forza Horizon 5》如果不是將畫面開到最高，也仍要比《地平線禁忌西域》略遜一籌。

即睇《地平線禁忌西域》科技玩物頻道Game評：

+ 12

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《地平線禁忌西域》畫面出色之處不單止畫質，它在很多一般玩家未必會留意到的細微地方都做得非常仔細，如其中一個記者很欣賞的地方是在沙灘上，不單玩家行過會留下腳印，所有敵人及野生動物都會相對應在沙上留下痕跡；就連「打雀」雀鳥屍體跌落到沙上時，都會在沙上留下一個形狀相符的「氹」，非常厲害。又例如在潛水時，會因應玩家所在的水域而有不同演出，水的顏色和魚的種類都不一樣。

遊戲地圖不算非常大，但是地貌十分豐富，叢林、沙漠、雪山、草原任你探索，在極致畫質加持下，就連跑任務趕路期間，騎著衝撞獸邊跑邊看路旁風景已是一大享受。在攀上一些開揚的高處時，畫面更是美得不可方物。以上種種加上起來，構成了一道美得奢侈的西域風光。如果是喜歡尋幽探秘、在遊戲中看風景的玩家，《地平線禁忌西域》絕對能滿足你。

玩法方面和前作沒有大變化，不論流程、野外探索還是戰鬥系統基本上均相同，有玩過上一集的話很快便能上手。雖然玩法上沒太大變動但內容量就豐富了很多，敵人種類和可使用的武器種類都大為增加，特別是技能系統大幅增強，有多個技能樹、每種武器都有數種主動技能可學習，此外還有「勇氣浪潮」系統；簡單說明就是需要儲滿氣才能使用的必殺技，有數種可以選擇，各有不同強力效果。

敵人、武器和技能系統都大為增強的情況下，單是研究武器和技能的配搭、什麼敵人應該用什麼武器來打等，已是很大的樂趣；有時某種敵人可能很難應付，但換個武器來打的話竟然有截然不同的效果，面對強敵嘗試不同攻略法也很有趣。

劇情方面因為有保密協定不討論太多，前中期來說，今集Aloy多了很多伙伴，不論主線還是支線都和會西域各地不同部落的人有很多互動，還會牽涉少許各部落之間的文化及政治等，不像上一集頗多時間Aloy都是獨自作戰。

說完優完，那就來雖然不想說但也還是要說的，本作唯一一個最致命缺點，就是主角亞蘿伊Aloy的外貌...沒錯，的的確確就是之前在網上公開的圖片、被一堆人吐糟「好醜」的樣子。

包面、粗眉、闊下巴...

不是說遊戲一定得要日系動漫風美少女來當主角不可，但最少主角的模樣要看起來順眼吧！雖然上一集已經很多人都說Aloy樣衰，但個人覺得其實很不錯，在美型和寫實之間取得一個很好的平衡，不是大美人但看得順眼。來到西域禁地，Aloy的臉看起來就像是隻猩猩一樣，連覺得上一集Aloy不醜的記者都覺得十分難頂。

明明剛剛才沉浸在絕美的風景和緊張的戰鬥帶來的感動，下一秒開始播cutscene，看到Aloy的樣子，什麼氣氛都沒了...幸好遊戲大部份時間都只會看到Aloy的背脊，沒有那麼辛苦。

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除去這最大的問題之外就是一些小缺點，如一些前作已有的問題在今集未有加以改善，例如野外的機械戰有時會有惡心的感覺，《地平線》中的機械侵略性實在太瘋狂了，只要一發現玩家就會無間斷地向玩家攻擊，而且往往攻擊範圍大頻率又高，不少還高誘導兼吹飛，單對單已經很難找機會起手，一但被兩三隻圍攻時，就有如在《隻狼》中打雙獅猿一樣，根本沒有攻擊的機會只能一直繞圈子或者逃跑，連拉弓的時間都沒有。

打多過一隻就非常辛苦

零件的獲取有時也很惡心，例如需要某機械的尾部，但它的動作模式卻永遠都正面望著你，根本沒有機會「斷尾」；又或者要獲得零件的條件是不能破壞某個部位，但該部位卻偏偏是弱點而且面積很大，稍一不慎就射爆了拿不到想要的零件。雖然遊戲中不是沒有給玩家工具去處理這些情況（潛行、陷阱、覆蓋指令等），但對於喜歡正面戰鬥的玩家來說多少會有些挫折。

總結：有PS5必玩 前提是能接受Aloy的樣子



《地平線西域禁地》在前作出色的基礙上豐富了遊戲內容，畫面表現更是冠絕遊戲界，不論是Open world遊戲愛好者還是動作遊戲玩家都是必玩之選。惟遊戲人物造型未必適合亞太區玩家口味，如果自問對這方面十分敏感的話可能就要再考慮看看了。

最後順便一提，上一集Horizon Zero Dawn的總銷量已經突破2000萬隻，有勁。

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