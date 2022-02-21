寒冷天氣｜正所謂「未食五月糭 寒衣不入櫳」，誰會預料到近日香港的溫度會急降得如此誇張。據天文台預測，本周的氣溫仍然寒冬，最低只有 8 度，而且持續會下雨，相對濕度高達 95%。香港濕冷不能看輕，除了空間溫度外，其實我們更要注意體感溫度，以下將分享找出自己區氣溫方法，以及必備的天氣 App，了解即時體感溫度。



據天文台預測，本周的氣溫仍然寒冬，最低只有 8 度（天文台網站截圖）

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【我的天文台】

香港天文台研發的「我的天文台」App，當然是最直接﹑準確的天氣資料 App，除了可以查看分區天氣、氣溫預測、風速、風暴資訊等，還會推送天文台發出的寒冷天氣警告，第一時間知道香港各地區的天氣情況。

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【Windy】

「Windy」同樣可以查看風暴資訊、降雨量、全球天氣及分區天氣等，但比「我的天文台」App方便的是，可以直接放大地圖查看指定區域的天氣情況，特別是想知道該區有沒有下雨，「Windy」會更直接用圖表顯示預測變化。

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【AccuWeather】

明明都是10度，為什麼香港人經常說「香港濕凍世界第一」呢？簡單解釋就是相對濕度越大，人體越易散失熱量，所以濕凍會令人的體感溫度大幅低於空氣溫度。因此在香港要知有幾凍，只看空氣溫度是不足夠。

「AccuWeather」除了基本天氣資訊，還有顯示體感溫度（RealFeel），等你不會被空氣溫度「誤導」，而穿不夠禦寒衣服出門。

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寒冷天氣襲港，消委會12款儲水式熱水爐評測｜2月21號凌晨僅得7.7度，家中僅得儲水式電熱水爐的網民，每次洗澡時都要跟幾分鐘就熱水供應完畢的爐具鬥快、夠沖身不夠洗頭！難怪會齊齊上連登控訴「用儲水式熱水爐沖涼猶如行刑」又表示要送發明者到海牙法庭控吞他反人類罪。講完笑，再來看看香港消委會12款儲水式熱水爐評測，就算家中條件無法安裝氣體式熱水爐，也可以換個好一點的電熱水爐！

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