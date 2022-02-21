傳iPhone 14 Pro配備歷代最多記憶體　將收窄與Android旗艦級距離

據外媒MacRumors 報道，根據來自供應鏈的消息，蘋果 iPhone 14 Pro 將配備 8GB 記憶體，這是 iPhone 中提供的最大記憶體。



根據韓國博客Naver上「yeux1122」帳户的帖子，iPhone 14 Pro將配備8GB的記憶體。該帖子援引供應鏈消息人士的話稱，iPhone 14 Pro的記憶體組件現已得到確認，並補充說，大規模生產的時間表似乎正在加速。

網傳iPhone 14 Pro將配備有史以來最多記憶體！

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海通國際證券分析師Jeff Pu去年年底的一份報告同樣聲稱，6.1英寸iPhone 14 Pro和6.7英寸iPhone 14 Pro Max型號將配備8GB記憶體。這將是iPhone 12 Pro和iPhone 13 Pro的6GB記憶體的顯着增長，這是目前iPhone中有史以來提供的記憶體最多的。

非Pro型號的iPhone記憶體往往較少，因此6.1英寸iPhone 14和6.7英寸iPhone 14 Max的記憶體似乎可能少於8GB。即使iPhone 14 Pro將iPhone記憶體提升到一個新的水平，該設備的記憶體距離iPad Pro記憶體水平還有一段距離，iPad Pro在2021年初根據存儲容量推出了16GB記憶體選項。

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