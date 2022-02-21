寒冷天氣襲港，消委會12款儲水式熱水爐評測｜2月21號凌晨僅得7.7度，家中僅得儲水式電熱水爐的網民，每次洗澡時都要跟幾分鐘就熱水供應完畢的爐具鬥快、夠沖身不夠洗頭！難怪會齊齊上連登控訴「用儲水式熱水爐沖涼猶如行刑」又表示要送發明者到海牙法庭控吞他反人類罪。講完笑，再來看看香港消委會12款儲水式熱水爐評測，就算家中條件無法安裝氣體式熱水爐，也可以換個好一點的電熱水爐！



超冷天氣用儲水式電熱水爐沖涼，明顯是挑戰人體極限。

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連登網民「兎田ペルシア」如是說

連登網民「兎田ペルシア」申訴

連登網民「兎田ペルシア」申訴，每到冬天在浴屋就要跟自己打氣，要堅強，痛苦的（洗澡）時刻很快就過，但脫衣一刻就會講粗口……2鐘過去，就會發現自己沖完身未洗頭，只能隨便用3合1洗頭水，隨隨便便的洗過就算。穿衣服的時候，回憶起自己每天都像跟死神搏鬥。更表示根本不用去深山瀑布修行，冬天用「處死式熱水爐」就可以修行了。

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Po文有688個正評，可見很多香港人每個寒冬仍然跟電熱水爐搏鬥，以下是比較到肉的網民回應，還有經典meme圖。

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點解決？先了解儲水式熱水爐三大分類

熱水爐是家庭必備家電，主要分為電力式及氣體恆溫式（分煤氣、石油氣兩類，因為氣管鋪線、三相電源等不是家家戶戶都能做到，很多家庭只能選購連續供水量比較短的儲水式電熱水爐，以下是一些購買點士：

即熱式

顧名思意，就是即開即有熱水供應，使用恒溫器控制出水溫度，毋須預熱，也沒有儲水箱。相對代價是耗電量大，而且一定要確保有足夠水壓、水量供應方能使用。



德國寶 CEX9-R 即熱式電熱水器

速熱式

新式的儲水式熱水爐，約5分鐘就可以水溫升至40度，配合環保花灑，能延長供應熱水時間，耗電也比即熱少細，絕大部分樓宇安裝都能安裝。



JENFORT 真富 JHR10(S) 速熱式電熱水器

儲水式

最傳統的儲水箱熱水爐，開電要等約15至20分鐘才有足夠熱水，當中分無排氣管式 (unvented type) 和花灑式 (shower type) ，前者儲水量大，但須加設通風設備，很少能在家庭安裝，後者雖然儲水量較少，但安裝方便、耗電量也低，較多家庭使用。



電寶 HPU-6.5B 儲水式電熱水器

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消委12款儲水式熱水爐評測

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（型號及資料來自消費者委員會報告，市價於網上搜尋只供參考，非由消委會提供）

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